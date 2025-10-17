La Policía detiene en Sevilla a un hombre al que buscaba Interpol por robo con violencia y tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre al que buscaba la Interpol por delitos de robo con violencia agravado por el uso de arma de fuego y tráfico de drogas. Gracias a las operaciones llevadas a cabo por parte de los investigadores, se pudo confirmar su identidad y proceder a su detención.

La investigación comenzó en agosto, después de que los agentes tuvieran conocimiento de que constaba una orden de detención emitida por las autoridades de Lima, capital de Perú.

La Interpol había puesto en vigor una notificación roja hacia el ahora detenido. Con este dispositivo se solicita a las autoridades policiales de todo el mundo localizar y detener de manera temporal a una persona hasta que se resuelva su extradición u otra medida judicial equivalente.

Después de realizar las gestiones necesarias para identificar a la persona y dar con su entorno social y familiar, los agentes pudieron comprobar si el mismo estaba trabajando o residiendo en España.

Finalmente, se descubrió que el fugitivo vivía en Sevilla, por lo que se activó un dispositivo judicial para dar con su paradero y detenerlo.

Después de su arresto, el detenido fue puesto a disposición judicial. En concreto, es el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el encargado de decidir sobre su entrega a las autoridades reclamantes.

Esta intervención forma parte de los procedimientos habituales de localización de aquellas personas que están en busca y captura por la justicia.

