Una marca de mayonesa se ofrece a pagar el arreglo del bar de Sevilla que quemó un cliente por no ofrecerle la salsa

El exterior de la cafetería de Los Palacios quemada por no tener mayonesa.

Fue una de las noticias del pasado agosto. Un hombre fue detenido en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) por quemar una cafetería en la que no tenían mayonesa para su montadito.

Su dueño llegó a confesar que el destrozo costaría entre 7.000 y 10.000 euros, pero puede que no tenga que afrontar el gasto. Es así, porque Hellman's, una de las marcas de mayonesa más reconocidas, se ha ofrecido a pagarlo todo.

La conocida compañía ha presentado su propuesta a través de las redes sociales en un mensaje que se ha viralizado rápidamente.

El mensaje se dirige directamente al establecimiento implicado, la Cafetería Las Postas, De primeras, le pide disculpas: "Sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora contad con nosotros", dicen.

"Dejad que nos encarguemos de la reparación del local y de que nunca más les falte mayonesa a vuestros sándwiches", zanjan en su mensaje.

Seguramente, será un alivio para los propietarios del establecimiento, que no daban crédito a lo presenciado en la tarde del 19 de agosto.

Con gasolina

El cliente en cuestión, acompañado de su hijo y otro varón, pidió dos montaditos y reclamó mayonesa para acompañarlos.

Sin embargo, tal como explicó el dueño de la cafetería, José Antonio Caballero, los camareros le explicaron que no tenían salsas por ser un bar especializado en desayunos y café.

Tras recibir la respuesta, el posteriormente detenido salió del establecimiento, pero volvió cinco minutos después con una botella llena de gasolina. En ese momento, volvió a preguntar si tenían mayonesa.

Ante el no de los camareros, llenó la barra de combustible y le prendió fuego con un mechero. El fuego comenzó a expandirse rápidamente, sembrando el pánico en el resto de clientes, que salieron corriendo.

Prisión sin fianza

Minutos después, el autor de los hechos fue detenido por la Guardia Civil en una plaza cercana a la cafetería tras una persecución breve. Tenía antecedentes. Es uno de los motivos por los que la justicia ordenó la prisión provisional y sin fianza.

Fueron los propios trabajadores de la cafetería quienes tuvieron que apagar el fuego con sus propios medios, sin la ayuda de los Bomberos. No hubo daños personales, pero el destrozo se hizo notar.

El coste podría ascender a los 10.000 euros, según confesó el dueño. Sin embargo, podría salirle gratis a tenor del ofrecimiento de Hellman's.

La conocida marca de mayonesa no solo está dispuesta a afrontar el gasto al completo. También se han ofrecido a que la salsa "nunca falte" en la Cafetería Las Postas de Los Palacios, cuyos trabajadores nunca olvidarán el suceso en el que se vieron envueltos en pleno agosto.