La huelga de guarderías 'pincha' en toda Andalucía: solo la han secundado un 7,8% de los educadores

La huelga en las escuelas de Educación Infantil (EI) no ha tenido el seguimiento esperado por los convocantes.

En toda Andalucía, el total de ausencias en los centros públicos ha sido 253 de los 3.277 trabajadores. Este dato se traduce en que la protesta únicamente la han secundado el 7,8 por ciento, según los datos aportados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP).

En el caso de Sevilla, solo han faltado 53 educadores a las aulas. De esta forma, la provincia se consagra como la segunda de toda la comunidad en la que más ha seguido la convocatoria. La primera de todas es Cádiz, lugar en el que han faltado 94 profesionales.

En el lado opuesto se encuentra Málaga: solo siete profesores de EI no han asistido a sus puestos de trabajo. En Almería han faltado 27, en Córdoba 30 , en Granada 18, en Huelva 12 y en Jaén 17.

La huelga ha sido convocada a nivel nacional por los sindicatos que pedían el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones laborales.

Este jueves, en una marcha celebrada en la capital andaluza con motivo de la huelga, una de las afectadas denunciaba ante los micrófonos de Radio Andalucía Información que el "elevado número" de alumnos que tiene que atender un solo educador de EI.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha sido una de las participantes de la protesta celebrada en Jaén.

Belarra ha denunciado que la situación en la que se encuentran los educadores de EI es "insostenible" y la ha calificado de "maltrato institucional".

Asimismo ha explicado que ha querido acompañar "esta movilización histórica, esta primera huelga estatal de educadoras y educadores infantiles", que "han dicho basta" a realidades como que uno tenga "20 niños de dos y tres años" o "14 niños de uno o dos años".