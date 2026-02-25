La Diputación de Sevilla dice que "no merece la pena invertir" en el IES Híspalis y plantea la construcción de uno nuevo

La Diputación de Sevilla ha señalado este miércoles que "no merece la pena seguir invirtiendo" en labores de reparación del IES Híspalis, cuyo "inminente cierre" se anunció el pasado lunes después de que la institución provincial anunciara una remodelación y ampliación del Complejo Educativo de Pino Montano, ubicado en el mismo edificio.

Según Francisco José Toajas, el centro se encuentra actualmente "en unas condiciones de mantenimiento que no garantiza que los alumnos estén recibiendo una educación de calidad y en condiciones dignas".

Por este motivo, ha indicado que, "si la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía decide que necesita el Instituto Híspalis en el Complejo Educativo Pino Montano para garantizar la oferta educativa del barrio, la Diputación está dispuesta a incluir en el proyecto un espacio para la construcción de un nuevo edificio".

Esto se llevaría a cabo, según Toajas, "bajo fórmulas de colaboración" a través de un acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla, que ostenta la titularidad del Complejo Pino Montano.

Asimismo, ha insistido en que la Diputación "no tiene competencia" en materia de Educación y que la misma es "exclusiva" de la Junta de Andalucía, depositando sobre la misma la decisión de "cerrar o no" el instituto.

"La Junta de Andalucía tiene que hacerse cargo de este instituto. Nosotros ya hemos planteado que el edificio está en unas condiciones de mantenimiento que no garantiza que los alumnos estén recibiendo una educación de calidad y en condiciones dignas. Es un edificio en el que no merece la pena seguir invirtiendo en su reparación", ha expresado el responsable.

Finalmente, Toajas ha defendido que el compromiso de la institución "con la educación, con el barrio y con la ciudad y provincia de Sevilla" es "incuestionable", al tiempo que ha desmentido que la Diputación pretenda "desmantelar" el Complejo y "cerrar el instituto", dos "falacias", a juicio del mismo, "sobre las que se ha construido una polémica que no tiene razón de ser".