Uno de cada cuatro estudiantes de la Universidad de Sevilla recibe una oferta laboral al acabar sus prácticas

Alumnos de la Universidad de Sevilla. US Sevilla

La Universidad de Sevilla (US) ha informado de que uno de cada cuatro estudiantes recibe una oferta laboral después de finalizar sus prácticas. No obstante, aclara que esto sucede con las prácticas extracurriculares, que son optativas. Solo son obligatorias las curriculares, que están dentro del plan de estudios.

El dato sale de un estudio en el que han participado 203 empresas privadas. El porcentaje de alumnos que recibe una propuesta de contratación al acabar las prácticas ronda el 20 por ciento, según revela la Hispalense.

No obstante, María Dolores Borrás, directora del Secretariado de Prácticas en Empresa, Innovación y Empleo de la US estima que el número no es exacto, pues “es bastante más elevado, calculamos que un 25 por ciento”.

Esto se debe, según explica, a que muchos estudiantes reciben la oferta, pero la empresa no informa a la universidad. También sucede que trasladan un compromiso de contratación, pero no lo comunican cuando se hace efectivo.

En cualquier caso, esto no quiere decir que todos estos alumnos empiecen a trabajar en ese momento. Algunas de ellas son rechazadas por el deseo de seguir estudiando o porque reciben otra oferta laboral.

Los ingenieros, los más contratados

Las 203 empresas que han participado en el estudo representan a todos los sectores productivos, según dice la Universidad. Los perfiles más contratados son los de aquellos que estudiaron Ingeniería y otras profesiones afines.

En segundo lugar, están los estudiantes de Dirección y Administración de Empresas. Le siguen los de Contabilidad y Gestión de Impuestos. Empatan en el cuarto y quinto lugar los alumnados de Derecho y Economía.

Por su parte, la Universidad de Sevilla puntualiza que dicho estudio solo se ha realizado con empresas privadas. Esto supone un déficit para los resultados en los sectores sanitarios y educativos, ya que muchos de los estudiantes son contratados por organismos públicos.

"Satisfacción" de las empresas

La Hispalense maneja en dichos informes la "satisfacción" de las empresas en el ajuste de la formación en función de los requisitos profesionales y necesidades del mercado laboral. Esta variable es valorada con un 4,27 sobre 5. Algo menor (3,88 sobre 5) es la puntuación que le otorgan a la capacitación del alumnado en los perfiles demandados.

Estas son las conclusiones preliminares del proyecto colaborativo que están llevando a cabo las universidades españolas. Recibe el nombre de ‘Estudio entidades empleadoras de tituladas y titulados universitarios'. Lo realiza el Subgrupo de Observatorios de Empleo Universitario. Pertenece al Grupo de Trabajo de Empleo CRUE Asuntos Estudiantiles presentados el pasado junio en Tenerife.

De los 11.000 estudiantes que realizan prácticas cada año, unas 2.200 son extracurriculares. Suponen el 20 por ciento. En estos casos, los alumnos empiezan a trabajar para algunas de las 6.500 empresas con las que la Universidad de Sevilla tiene convenio. Solo pueden realizarlas aquellos que han superado el 50 por ciento de los créditos del título.