La ingeniería andaluza Eman cumple una década con 40 empleados y en expansión por Sevilla, Huelva y Cádiz

La empresa sevillana Eman Ingeniería ha celebrado 10º aniversario con un acto institucional en el Cartuja Center CITE de Sevilla donde se dieron cita autoridades, clientes, empleados y colaboradores del sector industrial y energético.

Con un equipo de 40 profesionales, Eman Ingeniería se ha consolidado como un socio técnico de referencia para compañías líderes como Magnon, Dragados Offshore, Fertiberia, Moeve, Venator o Repsol, entre otras.

Desde Sevilla TechPark, y con sede también en Huelva y Cádiz, Eman Ingeniería desarrolla soluciones de alto valor añadido para sectores estratégicos como Oil & Gas, energía, química, minería y grandes plantas de proceso, aportando rigor técnico, seguridad industrial y eficiencia operativa.

La empresa andaluza aprovechó la efeméride para rendir homenaje también a uno de sus primeros clientes, como Magnon Green Energy; a sus trabajadores que están desde los inicios y a las instituciones que han apoyado en estos años su desarrollo y su proyección como es el caso de Andalucía Emprende y Sevilla TechPark.

Uno de los socios fundadores, Joaquín Mañes, recordó a los asistentes que sus primeros pasos fueron en un parque tecnológico impulsados por la incubadora de Andalucía Emprende en El Cubo, referente andaluz de transformación empresarial e innovación.

Su modelo se basa en la autogestión profesional, la especialización técnica y la capacidad de integración en entornos industriales de alta complejidad.

En su ADN está la apuesta por la sostenibilidad a través de la I+D+i, ya que busca consolidarse como un actor estratégico en la transformación de la industria andaluza y nacional, fortaleciendo su papel en sectores críticos y ampliando su participación en proyectos de innovación energética, eficiencia industrial y transición digital.

La velada, conducida por el periodista Álvaro Moreno de la Santa, combinó discursos institucionales, reconocimientos y música en directo, gracias a un trío de cuerda que acompañó a los asistentes durante todo el acto.

En primer lugar, reconoció a Magnon Green Energy por haber apostado por Eman Ingeniería en sus inicios. Según explicó otro de los socios fundadores, José Juan Vargas, “por la confianza que, durante tantos años, ha depositado en nuestro trabajo. Esa confianza nos ha impulsado, nos ha exigido ser mejores y ha contribuido a que Eman sea la empresa que es hoy.”

El segundo de los reconocimientos fue para su equipo de profesionales, porque, tal y como expresó Vargas, es "su mayor fortaleza".

Eman Ingeniería entregó sendos reconocimientos a tres trabajadoras que “han demostrado una capacidad excepcional, un compromiso intachable y una lealtad que simboliza lo mejor de nuestra cultura corporativa".

El aniversario contó con la presencia de la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido Serrano; el secretario general de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, José Javier Alonso Membrives.

También asistió el concejal del Área de Gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio y del Distrito Bellavista–La Palmera, Álvaro Pimentel; y el director gerente de Emvisesa, Manuel Morillo.

Sus intervenciones destacaron el papel estratégico de Eman Ingeniería en el desarrollo industrial y tecnológico de Andalucía, calificando su trayectoria como "un éxito de emprendimiento de calidad".

La compañía agradeció la presencia de todos los asistentes y puso en valor el papel determinante de sus socios fundadores —Joaquín Mañes, Antonio y José Juan Vargas— cuyo liderazgo ha impulsado el crecimiento y la identidad de Eman.