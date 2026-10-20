El futbolista Sergio Rico y Alba Silva, víctimas de un robo en su casa: entraron 5 encapuchados mientras estaban con sus hijos

Sergio Rico ha sido víctima de un atraco en su casa de Sevilla, cuando se encontraba en el interior con sus hijos pequeños, su mujer Alba e incluso su suegra, con las que estaba cenando.

Un robo que se habría producido anoche, sobre las 22 horas, y en el interior de su chalé ubicado en una urbanización de Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, se trata de un robo con los moradores dentro, a los que "han atado y han sustraído bastantes objetos de valor".

Hasta cinco encapuchados habrían asaltado la vivienda en la que reside la pareja con sus dos hijos en una exclusiva urbanización a las afueras de Sevilla cuando el futbolista, su mujer, sus dos hijos pequeños, de dos años y cuatro meses respectivamente, y la madre de la influencer se encontraban cenando, según han informado en el programa 'Vamos a ver'.

Según las primeras informaciones, la urbanización cuenta con seguridad privada y la pareja no tenía activadas las alarmas de vigilancia al ser temprano y estar todavía cenando.

Todo apunta a que los cinco asaltantes, que no serían españoles, que iban con los rostros tapados y guantes y que podrían pertenecer a alguna banda criminal organizada, habrían accedido a su residencia por la puerta principal.

Y a pesar de que Sergio, Alba y el resto de su familia habrían corrido a ocultarse en una de las habitaciones, según el espacio presentado por Patricia Pardo, los ladrones habrían conseguido derribar la puerta, informa Europa Press.

La pareja, que está en shock y absolutamente devastada, han interpuesto ya la denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).