Cambio de toldos en el puente del Cachorro en Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento cambiará los toldos del puente del Cachorro por primera vez desde la Expo 92

A partir del próximo lunes se retirarán los paños del característico entoldado del puente del Cachorro para sustituirlos por otros de nueva fabricación por primera vez tras 34 años. Este puente se revistió así para la Expo 92.

Los trabajos se llevarán a cabo en horario nocturno para interferir lo mínimo al tráfico rodado hasta el 23 de octubre.

Además, durante la fabricación de los nuevos toldos se aprovechará para realizar las tareas de renovación de pinturas en herrerías.

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Juan de la Rosa, ha subrayado que “se trata de una actuación necesaria, ya que el entoldado, instalado en 1992, no había sido objeto de ninguna reforma en estos 34 años y presenta en la actualidad un importante deterioro y numerosas roturas".

En este sentido, el edil ha explicado que se trata de unos trabajos de gran complejidad puesto que no existen patrones de los toldos originales y los paños no guardan la misma simetría entre ellos, por lo que hay que confeccionar de nuevo las lonas a partir de las existentes.

Los paños originales serán sustituidos por otros de nueva elaboración, cuya fabricación comenzará una vez se hayan retirado los anteriores, que servirán de patrones para los siguientes. Una vez finalicen las labores de fabricación, se procederá al montaje de los nuevos toldos.

El Ayuntamiento renovará los toldos de ambas aceras. En primer lugar se actuará en el acerado sur, y, una vez finalizados estos se hará lo propio en el otro acerado. La actuación completa de renovación de todo el entoldado tiene un coste en torno a 300.000 euros.