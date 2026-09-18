El PSOE se alinea con el PP y apoya al pueblo de Ceuta y Vox aprovecha la crisis para arremeter contra la mezquita

La entrada masiva de 80.000 personas el pasado mes de julio en Ceuta ha aterrizado en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla a través de una moción que ha presentado el PP.

"Pedro Sánchez ha actuado peor imposible", afirmó con contundencia el portavoz del PP, Juan Bueno, y lo llamativo es que el PSOE apoyó la iniciativa, junto con los votos de Vox. Con Podemos-IU se abstuvo.

Su concejal Javier Navarro aprovechó, no obstante, "la invasión" de los marroquíes en la ciudad ceutí para arremeter contra la mezquita proyectada en el barrio sevillano del Polígono Sur. "Puede ser un peligro".

El caso es que el PP consiguió su objetivo: retratar al PSOE. Aunque los socialistas se desmarcaron de las manifestaciones convocadas en todo el país en solidaridad con Ceuta, en el Ayuntamiento sí respaldaron la moción.

Antonio Muñoz, portavoz de los representantes de Pedro Sánchez en la capital andaluza y líder de la oposición, justificó la decisión de su grupo asegurando que no iban a caer en la "provocación" de la formación 'popular' y defendiendo que "en este tema hay que dar un mensaje de que no hay fisura".

"Es el momento de arrimar el hombro a favor de Ceuta", aseguró durante su intervención. Una postura que contrasta con la actitud que el secretario general de su partido y presidente del Gobierno mantiene desde la llegada masiva de 80.000 inmigrantes.

Por su parte, a pesar de su visto bueno, desde la formación de Abascal recriminaron al grupo 'popular' la "falta de dato y contundencia" en la moción presentada.

Javier Navarro recriminó al Gobierno local que no se identificara a "Marruecos como el verdadero responsable (...) ni se clasificara lo ocurrido como un ataque híbrido". "Lo ocurrido es una invasión. Parece que les produce urticaria esta palabra", denunció.

Y volvió al asunto de la mezquita. "Al igual que hemos advertido sobre las consecuencias negativas de la invasión de Ceuta, queremos advertir sobre las consecuencias negativas de su construcción", declaró.

Asimismo, Navarro aprovechó su turno para volver a recordar al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que "todavía está a tiempo de dar marcha atrás".

Cabe recordar que la formación de Santiago Abascal en el Consistorio sevillano ha avisado en varias ocasiones de la "pérdida de confianza" que ha supuesto la concesión de la licencia de obra por parte de la Gerencia de Urbanismo a los promotores de dicho edificio.

Es más, Vox incluso ha amenazado al Gobierno local con acudir a los tribunales y romper el pacto que permitió la aprobación de los Presupuestos del 2026 si la mezquita sigue adelante.



