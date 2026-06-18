El nuevo concejal del Ayuntamiento recogerá su acta a finales de junio y llevará los Fondos Europeos

Fernando Mañes, director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, en un foro de EL ESPAÑOL en Sevilla. Cristina Villarino

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Fernando Mañes, director general de Cultura de Sevilla, pasará a formar parte del equipo de gobierno como tal del 'popular' José Luis Sanz a finales de este mes de junio.

Según ha podido saber este periódico, el futuro concejal recogerá su acta el próximo 30 de junio en la celebración de un Pleno extraordinario. Esto siempre y cuando llegue a tiempo la credencial de la Junta Electoral Central (JEC).

Por el momento, se ha conocido que el alcalde no quiere acometer ningún cambio en las funciones a menos de un año de las elecciones municipales.

Por tanto, una vez que Mañes haya tomado posesión de su acta en el Ayuntamiento, pasará a liderar la cartera de Fondos Europeos que suelta la concejala saliente, Minerva Salas.

Fuentes municipales han confirmado que Mañes no iba a asumir el cargo ni el acta durante la sesión plenaria celebrada este jueves, sino en la siguiente. En esta ocasión, los concejales de Sevilla lo que han hecho ha sido tomar conocimiento de la renuncia de la anterior edil.

Cabe recordar que Salas ha sido hasta ahora la delegada del área de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos. También era la tercera teniente de alcalde y la presidenta de la Junta Municipal del Distrito Nervión.

Su salida se debe a que, tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 17 de mayo, ha pasado a ser diputada en el Parlamento andaluz. Concretamente, la hasta ahora concejala ostentaba el puesto número quinto por la lista de Sevilla.

Bajo el mandato de Fernando Mañes como director general de Cultura de Sevilla -ingeniero de profesión-, se ha consagrado la Real Fábrica de Artillería como principal contenedor de los eventos culturales de la ciudad.

También se ha estrenado la Bienal de Ópera y ha comenzado la reforma del teatro Lope de Vega, enclave que acogerá la Bienal de Flamenco el próximo mes de octubre.

Este no es el único cambio que han acarreado los comicios autonómicos en la casa consistorial sevillana. También está en el aire la continuidad de la portavoz del grupo municipal Vox, Cristina Peláez.

Esta última era la número dos de la lista por Sevilla al Parlamento andaluz y ahora la cuestión está en si compaginará su participación en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas con sus funciones en el ayuntamiento.

Fuentes internas de la formación de Abascal señalan que, aunque ocupar ambos cargos es legal, es "bastante probable" que Peláez acabe dejando su puesto en el Consistorio. Una vez que pase esto, será Javier Navarro, presidente provincial del grupo, quien entre.