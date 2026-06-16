El 17M mueve el tablero del Ayuntamiento: entrará Fernando Mañes como edil y Vox podría cambiar de portavoz

Fernando Mañes, director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, en una imagen de archivo. Cristina Villarino

A menos de un año de que se acabe el mandato, habrá cambios en el Ayuntamiento de Sevilla.

Las elecciones al Parlamento de Andalucía del pasado 17M han reformado el Gobierno municipal. Minerva Salas, la hasta ahora delegada de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos, dejó el pasado lunes su acta para pasar a ocupar su puesto en la bancada 'popular' en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.

Salas, que fue número 2 en la lista en las municipales de 2023, ha renunciado así al resto de cargos en el equipo del 'popular' José Luis Sanz y a la aportación económica que recibía por formar parte del ejecutivo.

Todo ello tras tomar posesión el pasado 11 de junio como parlamentaria andaluza en la XIII legislatura andaluza. En cualquier caso, aunque su salida estaba prevista, surgían dudas al respecto porque legalmente es compatible mantener las dos actas.

Así, la también consejera de la Real Federación Española de Fútbol compaginará a partir de ahora esta responsabilidad con el escaño andaluz.

Salas ya formó parte del equipo regional en 2022, cuando ostentaba el cargo de delegada de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía en Sevilla.

Sin embargo, con la llegada de José Luis Sanz al Ayuntamiento fue nombrada titular del departamento de Cultura, un puesto que le duró poco.

Tan solo 13 meses después, protagonizó uno de los cambios más sonados en el Consistorio tras varias polémicas surgidas con parte del sector cultural y asuntos mal gestionados como la celebración de una edición exprés del Festival de Cine o la renuncia de hasta dos gerentes del ICAS. Tras ello, pasó a liderar la cartera que ha ostentado hasta ahora.

Esto es la muestra de que, menos de una semana después de que se haya formado la Mesa del Parlamento andaluz, ya se están empezando a mover las fichas en el tablero, sin embargo, aún quedan varias incógnitas por resolver.

Fernando Mañes

En lo que respecta al Ejecutivo local, lo que ya está claro es que Minerva Salas no seguirá siendo la delegada de Fondos Europeos. Sabiendo esto, lo que toma protagonismo ahora es quién la sustituirá.

Según han confirmado fuentes del Gobierno del 'popular' José Luis Sanz a este medio, "se irá informando" de los próximos movimientos, no obstante, es seguro que será Fernando Mañes quien tome posesión como nuevo concejal. Está previsto que lo haga en el pleno ordinario de julio, que se celebrará el 16, o en alguno extraordinario.

Mañes ha sido hasta ahora el director general de Cultura de Sevilla. Bajo su mandato, la ciudad ha puesto en marcha el Festival de Ópera, de carácter bienal; ha iniciado la restauración de la Casa Cernuda, que abrirá sus puertas al público el próximo 16 de septiembre, según ha confirmado el Ayuntamiento, y ha impulsado como espacio cultural la Fábrica de Artillería.

También ha supervisado las obras de rehabilitación del teatro Lope de Vega. Este último enclave será el escenario de la próxima Bienal de Flamenco, evento que dará comienzo el próximo mes de octubre.

Actualmente se desconoce cuáles serán las funciones que desempeñe en el Gobierno municipal el nuevo concejal, si liderará la cartera de Fondos Europeos que hasta ahora capitaneaba Salas o si, por el contrario, será el delegado de otro departamento que esté relacionado con las tareas que hasta el momento ha ejecutado.

El caso de Cristina Peláez

Pero este no es el único cargo que ahora ha quedado en el aire.

También el de la actual portavoz del grupo de Vox, Cristina Peláez, quien podría dejar sus funciones en el Consistorio para dedicarse plenamente a su nuevo puesto como parlamentaria. Cabe recordar que Peláez fue elegida cabeza de lista por Sevilla por la formación de Abascal de cara a los últimos comicios regionales.

Aunque ejercer como representante de los 'verdes' en el Ayuntamiento y como diputada en el Parlamento andaluz es legalmente compatible, cuestión a la que se remiten las fuentes del grupo consultadas por este medio, todo apunta a que Peláez acabará dejando su cargo en el Consistorio.

Una vez que se llegue a este escenario, la lista correrá y pasará a formar parte del grupo municipal Javier Navarro, actual presidente provincial de los de Abascal en Sevilla. La salida de Peláez supondría también el nombramiento de un nuevo portavoz en el Consistorio.

Las mismas fuentes aseguran que para Peláez "no es un problema" atender a la vez los asuntos locales y los regionales. Sin embargo, sostienen que "es bastante probable" que abandone finalmente el Ayuntamiento, por lo que también se producirán esos cambios en el grupo municipal.