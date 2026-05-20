Una máquina de alta precisión y traída de Bélgica trabaja desde ya en la estación de metro de la Macarena, la más compleja

La puesta en marcha de la Línea 3 del Metro de Sevilla cada vez está más cerca.

Esta semana, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha iniciado la construcción de la estación situada en la Macarena. Esta será la más profunda de todo el trazado, alcanzando los 20 metros bajo tierra.

El pasado martes comenzó a operar en la zona una hidrofresadora. Se trata de una maquinaria de alta precisión destinada a la ejecución de pantallas de hormigón a gran profundidad y en terrenos especialmente complejos.

Según informa el departamento andaluz en una nota de prensa, los equipos llegaron hace unas semanas desde Bélgica y su incorporación marca un "nuevo hito" en una de las actuaciones técnicamente más difíciles del proyecto.

La Junta de Andalucía ha destacado que el uso de esta maquinaria evidencia la relevancia y dificultad técnica de la obra, ya que la hidrofresadora solo se emplea en intervenciones de gran complejidad estructural o en entornos que requieren máxima precisión y estanqueidad.

Además, la elección de este sistema responde al objetivo de minimizar el impacto sobre el entorno hospitalario.

A diferencia de otros métodos tradicionales, la hidrofresadora trabaja mediante rotación continua, lo que reduce considerablemente el ruido y las vibraciones. De esta forma, se busca evitar molestias a los pacientes y posibles interferencias con equipos médicos de alta precisión del hospital Virgen Macarena.

La maquinaria se suma a los trabajos que ya desarrollan varias pantalladoras en distintos puntos del tramo norte, especialmente en la avenida Doctor Fedriani, donde actualmente operan dos equipos apoyados por grúas auxiliares para el manejo de armaduras y labores de hormigonado.

Asimismo, está prevista la incorporación de una tercera pantalladora para ejecutar el pozo de ataque del túnel en mina que discurrirá bajo el aparcamiento del hospital, en la calle San Juan de Ribera, a la altura del Parlamento de Andalucía.

La futura estación está concebida como un nodo estratégico de movilidad y se estructurará en tres niveles: un vestíbulo y dos plantas de andenes superpuestos que permitirán, en el futuro, la conexión con la Línea 4 del Metro de Sevilla.

Para su construcción se fabricarán pantallas de hormigón de hasta 38,5 metros de profundidad y 1,20 metros de espesor.

De forma paralela, continúan los trabajos de ejecución de pantallas de pilotes mediante dos pilotadoras.

Estos últimos elementos permitirán reforzar la protección de los edificios cercanos, garantizar la estabilidad del terreno y facilitar futuras zanjas para colectores de saneamiento.

La previsión es ampliar progresivamente la capacidad operativa hasta alcanzar cuatro equipos de pilotaje trabajando simultáneamente en la zona.

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros, financiados por la Junta de Andalucía y el Gobierno central, además de fondos europeos Feder 2021-2027, donde ha sido declarada operación de importancia estratégica.

El proyecto contempla una doble vía subterránea de 7,5 kilómetros —más un ramal técnico de 1,4 kilómetros— que conectará Pino Montano con Prado de San Sebastián, donde enlazará con la Línea 1.

El tramo norte dispondrá de 12 estaciones, once subterráneas y una en superficie, y dará servicio a importantes centros sanitarios como el Hospital de San Lázaro, el Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.