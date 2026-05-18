¿Qué han votado tus vecinos?: Los resultados de las elecciones andaluzas en Sevilla barrio a barrio

Los andaluces han hablado en las urnas y el Partido Popular ha vuelto a coronarse como la principal fuerza política del sur de España, aunque sin una mayoría suficiente para gobernar en solitario.

En Sevilla, el mapa electoral deja una fotografía reconocible, pero también llena de matices: el azul se impone en buena parte de la ciudad, especialmente en los barrios de renta más alta, mientras que el PSOE resiste en zonas tradicionalmente obreras y Adelante Andalucía gana protagonismo en algunos enclaves concretos.

El resultado dibuja una Sevilla fragmentada por barrios e incluso por calles. Este es el mapa barrio a barrio de unas elecciones que vuelven a evidenciar las distintas realidades que conviven dentro de la capital andaluza.

Casco Antiguo

Aunque el Centro de la ciudad hispalense está conquistado por el Partido Popular, lo cierto es que la idiosincrasia de las zonas que lo componen ha supuesto un pequeño fragmento interno.

El Arenal, Plaza del Cabildo y calle Arfe es territorio de las derechas, ya que el PP ocupa el primer lugar (con un 70,6 por ciento) y Vox el segundo (10, 4 por ciento).

Por su parte, zonas como la Alfalfa ha levantado al PSOE como segunda fuerza política, con un 10,9 por ciento de apoyos. Más notorio es aún el caso de la Alameda de Hércules, donde Adelante Andalucía se ha consolidado como segunda fuerza política con un 23,9 por ciento de votos.

Macarena

Este popular barrio de Sevilla tiene su mapa dividido entre los colores rojos y azul. Las zonas de La Barzola, El Carmen o Santa Catalina han apoyado mayoritariamente al PSOE mientras que en San Julián, Muñoz León o Capuchinos han dado sus votos al PP.

Los Remedios

El barrio por excelencia de los pudientes sevillanos ha resultado siendo el reino del Partido Popular. El mapa de esta barriada está teñida de azul en todas sus áreas.

De las zonas donde el PP ha conseguido un porcentaje más alto es la calle Asunción, donde el partido de Juanma Moreno ha conseguido un 74,9 por ciento. Igualmente, el porcentaje supera en toda la barriada el 70 por ciento de apoyo.

La segunda fuerza política ha sido, con diferencia, Vox. Tomando también como referencia la calle Asunción, el partido verde ha conseguido captar la atención de un 12,3 por ciento de los vecinos.

Triana

En Triana también ha triunfado el PP aunque, en este caso, el porcentaje de voto ha sido menor en comparación con su vecino Los Remedios. De media, en el barrio de los alfareros, el porcentaje de apoyo a Moreno ha superado el 50 por ciento, 20 puntos menos que en el caso anterior.

Tomando como referencia la calle San Jacinto, un 54,1 por ciento de los vecinos ha depositado su confianza en el partido azul. Sin embargo, y aunque en esta acotada zona trianera Vox también es la segunda fuerza política, no es algo que se repita en el resto de la barriada, donde el PSOE ha conquistado el segundo puesto.

Tanto es así que la Barriada El Carmen es una "mancha" roja dentro de un mapa uniformemente azul. En esta pequeña zona de Triana, el PSOE ha ganado con el 33,8 por ciento de apoyos.

Nervión

El Partido Popular también ha arrasado en el barrio del Sánchez-Pizjuán. En esta zona, el apoyo al partido de Moreno ha rondado entre el 70 y el 80 por ciento y, también dependiendo de la calle, la segunda fuerza ha sido tanto Vox como PSOE.

Tomando de referencia la avenida San Francisco Javier, el PP ha conseguido el 82,7 por ciento del apoyo. Muy por debajo, como segunda fuerza, se encuentra Vox, con un 9,9 por ciento de votos.

Sin embargo, por la zona de la avenida de la Buhaira, el PSOE se ha consolidado como segunda fuerza política con un 9,4 por ciento.

Santa Justa

Muy cerca de Nervión, el barrio de Santa Justa cambia de color y se sitúa prácticamente rojo en el mapa. El apoyo que el partido encabezado por María Jesús Montero ha conseguido en esta popular zona es de entorno al 30 por ciento, teniendo muy de cerca al PP que ha conseguido una media del 25 por ciento de la confianza electoral.

A ambos lados de la avenida de la Soleá, el PSOE ha conseguido entre el 30 y el 33 por ciento de los apoyos. La segunda fuerza ha sido el PP y la tercera Adelante Andalucía, que a diferencia de los barrios anteriores ha conseguido en este barrio un 18 por ciento.

San Jerónimo-Pino Montano

Los barrios del Distrito Norte han sido los únicos en Sevilla en dar un giro al mapa electoral y colocar por arriba a Adelante Andalucía, la fuerza de José Ignacio García.

San Jerónimo, la barriada de los ferroviarios, está dividida desde el éxito de Adelante Andalucía y del PSOE. De hecho, se aprecia claramente la diferencia entre la zona "nueva" del barrio, que ha dado su apoyo a García, y la antigua, que ha vuelto a depositar su voto al socialismo.

Por su parte, Pino Montano está teñida de tres colores, ya que, en función de la zona, la victoria es para Adelante Andalucía, PSOE o PP.

Los vecinos de la zona que limita con la Ronda Urbana Norte han dado su apoyo a García, que ha conseguido un 27,6 por ciento, mientras que la mayoría del barrio ha votado al PSOE.

Hay, también, una pequeña franja en torno a la calle Betelgeuse en la que el PP ha resultado victorioso con más del 30 por ciento de los apoyos.

Sevilla Este-Alcosa

El nuevo barrio de moda de Sevilla, Sevilla Este, ha sido otro de los escenarios en los que ha triunfado la tendencia moderada de Juanma Moreno. Pese a ser considerado un barrio de obreros a la periferia de la ciudad, el Partido Popular ha conseguido entre el 45 y el 49 por ciento de los votos.

Una situación ligeramente diferente es la que ha resultado del escrutinio en Alcosa, a apenas unas calles de la anterior barriada. En este caso, el PSOE ha vuelto a posicionarse como fuerza favorita con un 35 por ciento de apoyos. Eso sí, con el PP rozándole los talones con el 25 por ciento de los votos.

Cerro Amate

Este enclave situado al este de la ciudad también se ha visto dividido por los colores rojos y azul. Zonas muy conflictivas, como Los Pajaritos, han dado la victoria a María Jesús Montero con hasta un 45 por ciento de apoyos.

Por su parte, la sección de Parque Amate ha dado la mayoría a Juanma Moreno con un 35 por ciento de apoyos.