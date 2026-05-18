Sanz reivindica el "apoyo" de Sevilla al PP el 17M y Muñoz admite que los datos requieren una "reflexión profunda"

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al presidente en funciones de Andalucía, Juanma Moreno. Rocío Ruz / Europa Press

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado los datos obtenidos de las elecciones del pasado domingo al Parlamento de Andalucía en Sevilla de los que, tal y como ha destacado, está "muy orgulloso".

En concreto ha resaltado que “uno de cada diez votos los ha aportado la capital, lo que significa que somos el mayor caladero de votos del PP”. Además, ha manifestado que la formación azul “duplica casi en votos al PSOE". "Hemos ganado en nueve de los once distritos y en los otros dos hemos reducido la distancia con el primero", ha indicado.

Además, el primer edil hispalense ha dado las gracias a los 158.954 sevillanos que han "depositado su confianza en el PP" y por "aumentar su apoyo a Juanma Moreno".

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En Sevilla capital, el baron 'popular' ha logrado seducir a 16.790 nuevos votantes respecto a 2022 mientras que el PSOE de María Jesús Montero ha perdido 2.480 votos.

Moreno se ha quedado con 8 escaños frente a los 9 de los anteriores comicios, aunque el porcentaje de voto apenas varía y queda en 39,35% frente al 40,14% de 2022.

El PSOE mantiene sus 5 escaños en la provincia, aunque cae en porcentaje de 26,63% a 23,94%.

Sanz ha destacado que, "aunque estos datos no son extrapolables", el PP "ha vuelto a ganar unas elecciones en la capital".

Por último, el alcalde de la ciudad ha defendido que los resultados obtenido en estas elecciones autonómicas "motivan aún más a seguir trabajando sin descanso porque sabemos que todavía quedan muchas cosas por mejorar en Sevilla".

En paralelo, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Antonio Muñoz, ha señalado que los resultados "merecen una reflexión profunda" y que los asumen con "responsabilidad".

No obstante ha declarado que en Sevilla capital "existe una mayoría social que quiere centrarse en [...] vivienda, los barrios, la movilidad y la calidad de los servicios públicos".

Asimismo, el socialista ha defendido que la capital hispalense "no se define en debates autonómicos o nacionales, sino en la vida diaria de sus vecinos".