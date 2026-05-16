Una mujer de 32 años, herida grave tras una agresión con arma blanca en Lora del Río

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Una mujer, de nacionalidad nicaragüense de 32 años, ha resultado herida grave tras sufrir una agresión con arma blanca en la localidad sevillana de Lora del Río.

El suceso está siendo investigado como un posible caso de violencia de género y el presunto autor de los hechos ha sido detenido.

Según han confirmado desde la Guardia Civil, la víctima tuvo que ser atendida de urgencia y posteriormente trasladada a un hospital de Sevilla y no se teme por su vida.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22,00 horas de la noche, cuando la Benemérita recibió un aviso por parte de testigos que indicaban la presencia de una mujer herida por arma blanca en la localidad sevillana.

Según han señalado, la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital y se encuentra de momento ingresada, aunque "su vida no corre peligro".

No obstante, los agentes consiguieron detener al autor de los hechos poco después de la agresión y recuperar el arma.

Los indicios apuntan a que el detenido tenía una relación sentimental con la mujer y que por tanto, podría tratarse de un posible caso de violencia de género.

En este contexto, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lora del Río está recabando datos y continúa con la investigación abierta sobre este suceso.