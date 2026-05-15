Feicase pone en valor el comercio de proximidad como motor económico y social en su IX Congreso

La Confederación Provincial de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines de Sevilla, Feicase, ha celebrado su IX Congreso en la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas.

Una cita que ha reunido a cerca de 200 representantes institucionales, empresarios, profesionales y entidades vinculadas al comercio sevillano.

La entidad trabaja para representar y defender a empresas y profesionales de sectores clave para la economía local, impulsando el comercio de proximidad y contribuyendo al día a día de barrios, pueblos y ciudades de toda la provincia.

Bajo el lema “Toda una vida en el comercio”, el encuentro ha puesto en valor la trayectoria de quienes han sostenido durante décadas el comercio de proximidad, especialmente en sectores esenciales como la alimentación, la droguería y la perfumería.

El Congreso ha servido también para analizar los retos actuales del sector, marcados por la transformación digital, los nuevos hábitos de consumo, la continuidad empresarial y la necesidad de reforzar la competitividad del comercio tradicional.

La apertura institucional reunió al presidente de Feicase, Antonio Arroyo; al presidente de la CES, Miguel Rus; a la directora general de Comercio de la Junta, Cecilia Ortiz; a la edil de Dos Hermanas, Carmen Gil; y al vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans.

Durante su intervención, Antonio Arroyo ha subrayado que el Congreso nace de la necesidad de “parar un momento, compartir y mirar juntos hacia dónde vamos”, destacando que el comercio “genera vida, da identidad a nuestros barrios y sostiene el día a día de nuestras ciudades”.

El presidente de Feicase ha defendido además que el futuro del comercio “no se construye en solitario, se construye juntos”, apelando al valor del encuentro, el diálogo y la cooperación entre empresarios del sector.

Por su parte, Miguel Rus ha destacado que “no hay mejor manera que reconocer con este congreso al pequeño comercio, al comercio de barrio, que ha mantenido y mantiene este modelo de negocio”.

El presidente de la CES ha puesto en valor especialmente a los negocios familiares y a quienes “se levantan cada día y abren sus persianas no solo para ofrecer productos, sino cercanía y amabilidad".

Afirma que el comercio de proximidad “da estabilidad a nuestros municipios” y representa “una forma de hacer empresa vinculada a las personas”.

Rodrigo Rodríguez Hans ha incidido en la importancia estratégica del comercio de proximidad para el desarrollo económico y la cohesión social de la provincia, señalando que hablar del comercio sevillano es hablar de “esfuerzo, arraigo al territorio y compromiso con nuestros pueblos y ciudades”.

También ha destacado que detrás de cada establecimiento hay “historia, sacrificio y vocación de servicio”.

Mirar al futuro del comercio

El programa del IX Congreso de Feicase ha incluido la presentación del videopodcast y canal de YouTube Feicase TV, así como la ponencia “Distribución Comercial: presente, pasado y futuro”, impartida por Jesús Cambra Fierro, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Pablo de Olavide.

La jornada ha contado también con una tertulia empresarial. En ella han participado Luis Ignacio Galán López, presidente del Grupo Viñafiel y vicepresidente segundo de FEICASE; Eustasio Cobreros Vime, presidente del Grupo Cobreros; y Francisco Díaz Mingorance, presidente de honor del Grupo Empresarial El Jamón.

El encuentro ha abordado cuestiones clave para el presente y futuro del sector, como la adaptación del comercio tradicional a los nuevos consumidores, la importancia de la profesionalización, la innovación en los canales de venta, la continuidad de los negocios familiares y la necesidad de reforzar la imagen social y económica del comercio de proximidad.

Entrevista a Manuel Barea

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido la entrevista final realizada a D. Manuel Barea Velasco, presidente de honor de Feicase y presidente del Grupo Barea.

Una conversación que permitió poner rostro y memoria al lema de esta edición, “Toda una vida en el comercio”.

Muy querido por el sector, Manuel Barea repasó su trayectoria empresarial y personal, marcada por la continuidad familiar, el compromiso diario y una forma de entender la empresa basada en la cercanía, la responsabilidad y el trabajo constante.

Aunque actualmente es su sobrino quien está al frente de la compañía, Barea continúa acudiendo cada día a las oficinas de Cash Barea, donde sigue siendo, como destacaron durante la entrevista, el primero en llegar y el último en marcharse, aunque su papel sea ya más testimonial.

Durante la conversación, se puso de relieve el peso de la familia en la historia de la empresa.

Barea recordó sus inicios, vinculados al impulso de su padre, y expresó la satisfacción que supone ver cómo las nuevas generaciones mantienen viva esa herencia empresarial. En este sentido, destacó que en la compañía trabaja ya un importante porcentaje de profesionales de la tercera generación familiar, símbolo de continuidad, arraigo y compromiso con el proyecto.

La entrevista dejó también uno de los momentos más personales de la jornada, cuando Barea reconoció que le emociona ver en su sobrino, actual responsable de la empresa, rasgos y formas de trabajar que le recuerdan a su propio padre. Un testimonio que conectó directamente con el espíritu del Congreso y con la importancia de las empresas familiares en el comercio de proximidad sevillano.

Premios Feicase 2026

En el marco del Congreso se han entregado los Premios Feicase 2026, con los que la organización ha reconocido la trayectoria, el compromiso y la aportación de profesionales y entidades vinculadas al comercio sevillano.

En esta edición, FEICASE ha reconocido a Fundación Persán (Premio RSC), María Eugenia Millán Zamorano (Trayectoria Profesional), Asociación Maruja Vilches con el Polígono Sur (Servicio a la Sociedad) y Supermercado Antonio López (A Toda Una Vida), destacando el valor empresarial, humano y social del comercio de cercanía.

El IX Congreso concluyó con un espacio de networking entre empresas e instituciones, reforzando el papel del comercio tradicional sevillano.