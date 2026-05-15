La autopsia de Sandra Peña reveló que la menor presentaba 0,59 mg de alcohol en sangre en el momento del suicidio

La autopsia de Sandra Peña reveló que la joven de 14 años tenía 0,59 gramos de alcohol en la sangre en el momento del suicidio.

Los padres de la menor han informado de este dato la mañana de este viernes en el programa Hoy en día de Canal Sur.

Los progenitores han decidido contar algunos de los detalles de la autopsia practicada a la niña días después de conocer que la Fiscalía ha decidido archivar la denuncia interpuesta al centro en el que estudiaba, el Irlandesas de Loreto.

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