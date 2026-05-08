Muere el hombre que ingresó en el hospital después de que un conductor lo agrediese en Los Remedios

Finalmente, el peatón de 49 años al que un conductor le dio un puñetazo el pasado miércoles en el barrio sevillano de Los Remedios, ha fallecido.

Así lo han confirmado fuentes del Hospital Virgen del Rocío -centro al que tuvo que ser evacuado tras lo ocurrido- a este medio.

La víctima murió la noche del pasado jueves debido a las lesiones provocadas por el golpe.

Todo ocurrió el miércoles 6 de mayo sobre las 15:00 horas en la calle Virgen de Águila.

Supuestamente, el fallecido se disponía a cruzar por uno de los pasos de peatones con el semáforo cuando el conductor de un vehículo -de 44 años- comenzó a discutir con él.

Posteriormente, el presunto agresor se bajó de su coche y le propinó un puñetazo, provocando que se cayese al suelo y chocase contra la acera.

En este momento, el Servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas de testigos presenciales que alertaban de lo sucedido e, inmediatamente, hasta el lugar de los hechos se trasladaron los servicios sanitarios y Policía Local.

Una vez allí, los agentes detuvieron al presunto autor de los hechos, quien no opuso resistencia. El mismo fue trasladado a dependencias judiciales a la espera de lo que dictaminase la justicia.

En paralelo, los efectivos del 061 atendieron al hombre, que estaba aún tirado en el suelo, y lo trasladaron al Virgen del Rocío.

Aunque en un principio los sanitarios consiguieron estabilizarlo, finalmente ha fallecido en el centro hospitalario a causa de las lesiones provocadas.