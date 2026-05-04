Una familia italiana ofrece 200€ para recuperar un peluche robado en Sevilla que pertenecía a su hijo fallecido

Una familia italiana ha denunciado el robo de una mochila con un peluche en su interior en Sevilla y ha ofrecido 200 euros de recompensa a quien lo devuelva, al tener un gran valor sentimental porque pertenecía a su hijo, ya fallecido.

Un llamamiento difundido en redes sociales ha movilizado a numerosos ciudadanos, tras producirse la denuncia de la desaparición de este objeto, de gran valor personal para esta pareja italiana.

El hurto de la mochila, en el que se encontraba el citado peluche se produjo en un establecimiento de la cadena de comida rápida Five Guys, en la Avenida de la Constitución de Sevilla, en pleno centro de la capital andaluza.

La publicación, realizada en la red social X durante la noche del domingo 3 de mayo, alerta de la situación que vive una familia italiana en la capital hispalense.

El mensaje incluye una imagen con más información, en la que los afectados por este robo explican con varias frases la importancia del objeto y el enorme significado que tiene para sus padres:

“Este pequeño peluche puede parecer un simple muñeco, pero para nosotros es un tesoro irremplazable. Perteneció a nuestro hijo fallecido y tiene un valor sentimental imposible de describir”.

Mochila robada en Five Guys de la avenida de la constitución. Familia italiana que estuvo de visita en Sevilla. Lo único que necesitan recuperar es el peluche de su hijo fallecido. 200€ recompensa.

Compartir porfavor!! pic.twitter.com/l4gs88YhSG — Ángela (@angelagomezs_) May 3, 2026

En el mismo escrito añaden que “para nosotros no es un juguete, es un pedacito de nuestro hijo que ya no está”, señalan.

Además del peluche, en la mochila también estaban los pasaportes de la familia, equipo fotográfico y tarjetas de memoria en los que se podían encontrar recuerdos importantes, aunque insisten en que su prioridad "es recuperar el peluche y las memorias”, señalan en el cartel difundido por las calles de Sevilla y en redes sociales.

En su cartel, apelan directamente a la colaboración ciudadana con la intención de que la población hispalense se vuelque en la búsqueda de este pequeño peluche, tan importante para ellos: “Sevilla es una ciudad de gente buena y solidaria. Si lo has visto o sabes algo, por favor, ayúdanos”, explican.

La historia, difundida en redes sociales, ha generado una ola de solidaridad, donde cada vez más personas se unen a la difusión del mensaje, especialmente en X, donde la publicación ya ha alcanzado las 50.000 visualizaciones, con más de 1000 usuarios que han compartido el contenido del texto.