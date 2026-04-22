La Feria más cara no disuade a los sevillanos: más gente de noche y un incremento "alarmante" de cortes por cristal

Ni el calor que se vaticinaba —y que al final no fue— ni los precios caros han disuadido a sevillanos y visitantes de pisar el Real en el primer tramo de la Feria de Abril.

Las calles de la ciudad efímera de Los Remedios se mantienen llenas desde el lunes de 'pescaíto', e incluso ya en el fin de semana. Y eso que este año se exige un mayor desembolso a los feriantes.

Las jarras de rebujito rondan los 15 euros —euro arriba, euro abajo— y el plato de jamón se va por encima de 20. Comer y beber en las casetas es cada año más caro, con otro estirón este 2026.

A falta de cifras oficiales de asistencia, el transporte público facilita una estimación. La demanda de las líneas de Tussam que prestan servicio directo al Real ha sido de 222.874 viajeros el martes, con un descenso del 4% respecto del mismo día del año 2025.

En cambio, según el balance del Ayuntamiento, la línea TB1 (Tranvibús), que une Sevilla Este con la Contraportada, ha transportado a 22.421 viajeros, un 44% más que el año pasado la línea LE.

El sistema de cámaras con inteligencia artificial que se está probando este año arroja más datos sobre la afluencia. Así, las 12 de la noche del martes fue el momento 'pico' de público y la calle Pepe Hillo la más transitada.

El Ayuntamiento destaca la normalidad en los servicios de limpieza y seguridad, pero sí se hace eco de un "alarmante incremento" en los cortes por cristales.

"Llama especialmente la atención que muchos servicios (061, Cruz Roja, Policía, Protección Civil…) han aportado datos sobre el alarmante incremento de asistencias por cortes en los pies como consecuencia de la cantidad de cristales en la calzada", señala en un comunicado.

El Consistorio ha pedido a los caseteros y usuarios que extremen la precaución y "no saquen elementos de cristal de las casetas".

Moreno visita el Real

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Juanma Moreno, ha visitado este miércoles el Real, un día después de que lo hiciera su principal rival, María Jesús Montero.

Moreno ha valorado las grandes cifras de impacto económico de un evento que genera "más de 1.000 millones de euros" y que cada año atrae a unos tres millones de visitantes.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, valoró positivamente la nueva vía peatonal que prolonga Pepe Luis Vázquez, con acceso a Tablada, que facilita las tareas de carga y descarga. "Estoy convencido de que no será la única salida que hagamos de la calle Pascual Márquez", señaló.

En cuanto al posible traslado al Charco de la Pava, el regidor afirma que es una opción que "está más que descartado" por su lejanía de la ciudad. Además, añadió, la Feria "perdería todo su sentido, toda su identidad".