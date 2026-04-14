La cerveza, los vuelos y los autobuses: se acaba la cuenta atrás para la Feria de Sevilla con los fantasmas de tres huelgas

Menos de una semana queda para la Feria de Sevilla. Menos de siete días en los que hay que poner a punto todo el Real.

Sin embargo, hay tres fantasmas que miran de reojo el panorama. Las huelgas que afectan a la cerveza, los vuelos y los autobuses urbanos.

Los últimos en anunciar la suspensión del servicio han sido los trabajadores de la empresa municipal Tussam.

Parte de la entidad encargada de transportar de un lado a otro a los sevillanos informó el pasado lunes -casi al mismo tiempo que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, indicaba los detalles del dispositivo municipal de cara a la próxima semana- que la actividad se bloquearía en plena Feria de Sevilla.

En concreto, la sección sindical del Sindicato de Empleados Municipales (SEM) ha convocado paros parciales desde el próximo sábado 18 de abril, sábado de preferia y de final de la Copa del Rey, hasta el 25.

No obstante, la protesta no cuenta con el 'sí' del comité de empresa. En concreto, desde el organismo señalan que la huelga "apenas tendrá seguimiento" al no tener el apoyo de los cinco sindicatos representados en el ente.

"Esta protesta no está respaldada ni convocada por el comité, sino que, más bien, obedece a la búsqueda de notoriedad por parte del SEM, puesto que no hay conflictividad alguna en estos momentos ni creemos que el Ayuntamiento vaya a incumplir lo firmado", añaden.

Horarios

En principio, el cese de la actividad se llevará a cabo en diferentes líneas y en distintas franjas horarias.

El primer día será entre las 19:30 y las 20:00 horas y continuará el domingo 19 de abril de 13:00 a 13:30 horas. Durante el Lunes de Pescaíto será de 20:00 a 20:30 horas, repitiéndose ese mismo horario el martes 21.

El miércoles 22 y el jueves 23 tendrá lugar de 13:00 a 13:30 horas, mientras que el viernes 24 de abril volverá al tramo de 20:00 a 20:30 horas. Finalmente, concluirá el sábado 25 de abril en horario de 13:00 a 13:30 horas.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha pedido el 50% de servicios mínimos.

Desde la organización convocante señalan ser conscientes de que esta decisión afectará al tránsito habitual de la Feria de Abril, no obstante, señalan que "la plantilla asume una carga de trabajo muy superior tanto en Feria como en Semana Santa".

Por su parte, el regidor municipal señaló el pasado lunes en una rueda de prensa en la que informó de las últimas novedades de la fiesta que el dispositivo de movilidad diseñado comprendía a unos 1.600 trabajadores de Tussam de los cuales alrededor de 200 habían sido contratados para responder a la demanda del servicio en estos días.

Controladores aéreos y repartidores

Otra de las cuestiones que podría afectar al devenir de la próxima tradición sevillana es la huelga convocada por los controladores aéreos.

Los sindicatos Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Comisiones Obreras (CCOO) han convocado una huelga indefinida en SAERCO que dará comienzo previsiblemente el viernes antes de la Feria de Sevilla y de la final copera.

De llevarse a cabo, esta situación podría perjudicar a los visitantes que hayan elegido el avión para venir a la capital hispalense tanto para disfrutar del encuentro deportivo como del Real.

Según un comunicado emitido por USCA, el llamamiento "afecta a los controladores y controladoras de las torres gestionadas por la empresa".

Los sindicatos denuncian "la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional" a la vez que sostienen que el conflicto "no responde a incidencias puntuales".

Por último, está la protesta que afectaría a la empresa cervecera Cruzcampo. Desde el pasado 6 de abril, el sindicato DHL, parte del equipo logístico Cruzcampo, mantiene una huelga indefinida.

La reivindicación conlleva paros parciales de dos horas por turno. No obstante, desde Heineken España han asegurado en reiteradas ocasiones que "el suministro está garantizado" a la vez que subrayan que esta situación es "ajena" a la compañía.

Según la representación sindical, la empresa mantiene una línea roja inamovible en el apartado económico, limitando la negociación a cuestiones que ya están reconocidas por ley y respaldadas por sentencias judiciales, como la compensación de los días festivos que coinciden con los descansos de la plantilla.

Asimismo, acusan a la empresa de negarse a negociar mejoras reales en las condiciones laborales y de mantener una posición que ha provocado el endurecimiento del conflicto.