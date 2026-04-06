La Policía Local alega que el fiscal del Santo Entierro denunciado "desobedeció las órdenes de los agentes"

La Hermandad del Santo Entierro se ha visto en el centro de la polémica durante la pasada Semana Santa.

Un fiscal de la hermandad del Sábado Santo denunció que uno de los agentes de la Policía Local le había dado un "trato desproporcionado".

Ahora, el sindicato policial CSIF ha alegado que el nazareno fue amonestado por "desobedecer las órdenes del agente" y que la actitud del policía "no fue desproporcionado".

El Santo Entierro ha señalado que su transcurso por la Carrera Oficial se vio gravemente condicionado por un retraso acumulado, "totalmente ajeno" a su organización.

Se trata de un bloqueo prolongado en la Avenida de la Constitución, sumado al descontento por la actuación de un agente de la Policía Local.

La corporación indicó a través de un comunicado que un miembro de la Hermandad recibió un trato "desproporcionado" por parte de uno de los policías locales.

La hermandad indicó que esta persona "fue objeto de un airado agarre físico por su túnica y una injustificada solicitud de identificación para ser sancionado mientras intentaba, de forma educada y colaborativa, velar por el orden y la seguridad del piquete militar y la banda que cerraban el cortejo sobre los que el agente abrió paso sin contemplar a estos".

El sindicato policial ha defendido la actuación de los agentes, asegurando que las grabaciones del operativo "ratifican" su intervención y "desmienten" la versión ofrecida por el fiscal de paso.

Asimismo, indican que "existen testigos que corroboran que la actuación no fue desproporcionada y que el responsable de la hermandad desobedeció las órdenes de la Policía Local".

La sección sindical de CSIF de la Policía Local de Sevilla ha destacado que, "La Policía Local realiza su trabajo de forma ejemplar intentando no cortar nunca ningún tramo de nazarenos".

El sindicato también ha señalado que, "las Hermandades tienen que entender que los cruces sirven de vías de evacuación y que no pueden quedar cortados si hay parones como los sufridos el pasado Sábado Santo".

Ante esta situación, CSIF ha pedido a la hermandad del Santo Entierro "que se retracte" y destituya al fiscal de paso "ya que les ha mentido".

Por último, ha pedido al alcalde de Sevilla que "salga en defensa de la actuación policial y respalde el trabajo de los policías locales que se han visto envueltos en esta polémica".