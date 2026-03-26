Sin Cruzcampo en las barras: la huelga en la logística de Heineken amenaza Semana Santa y Feria en Sevilla

La convocatoria de una huelga de 48 horas en los servicios logísticos que DHL presta en la fábrica de Heineken en Mairena del Alcor y en su centro anexo de Dos Hermanas ha encendido las alarmas en el sector de la distribución de cerveza en Sevilla.

Los paros, previstos para este jueves y viernes, llegan a escasos días del inicio de la Semana Santa y con la Feria de Abril en el horizonte, lo que podría provocar problemas en el abastecimiento de cerveza Cruzcampo en bares, almacenes y puntos de venta.

La protesta ha sido convocada por el Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Sevilla entre la plantilla de DHL Supply Chain que opera en estos centros logísticos, encargados de gestionar la distribución de la cerveza que se produce en la planta sevillana de Heineken y que posteriormente se reparte por toda España, con especial intensidad en Andalucía.

Desde el sindicato justifican la huelga en la falta de avances laborales y salariales durante casi dos décadas.

Según CCOO, la empresa se ha limitado a aplicar las subidas mínimas del convenio provincial en los últimos 18 años, sin mejoras adicionales que reconozcan la especialización del trabajo que realiza la plantilla.

Por ello, reclaman la apertura de una negociación que permita evitar la paralización de la actividad logística en un momento clave para el consumo.

Categorías profesionales e incentivos

El delegado sindical en DHL, Jesús Pérez, subraya la necesidad de contar con un acuerdo colectivo que refuerce las funciones del comité y reconozca la categoría profesional de carretillero, ya que la mayor parte de la jornada laboral se desarrolla manejando maquinaria específica.

Además, denuncia que el actual sistema de incentivos es desigual, al aplicarse solo a determinados trabajadores, lo que consideran una situación discriminatoria.

Entre las principales reivindicaciones de la plantilla se encuentran una mejora salarial, la regularización del plus de carretillero acorde a la categoría desempeñada, la implantación de un sistema de incentivos igualitario para todos los trabajadores, la creación de un plus específico para el cuarto turno y otros turnos rotatorios, así como medidas de conciliación que garanticen al menos tres semanas de vacaciones en verano.

Fiestas de la primavera sin cerveza

Los trabajadores advierten de que los paros pueden afectar directamente al abastecimiento de cerveza en los almacenes en plena preparación de la Semana Santa y de la Feria de Abril, dos de los momentos de mayor consumo del año en Sevilla.

Además, no descartan mantener las movilizaciones si no se producen avances en la negociación.

Negociación

Por su parte, DHL Supply Chain ha señalado que continúa trabajando en coordinación con todas las partes implicadas para gestionar la situación con responsabilidad y profesionalidad.

La empresa asegura que respeta el derecho a la huelga y que su prioridad es garantizar la seguridad de las personas y la continuidad del servicio dentro del marco legal.

Mientras tanto, el sindicato ha hecho un llamamiento a la dirección de DHL para que se siente a negociar de forma inmediata y se alcance un acuerdo que evite el bloqueo logístico en dos centros estratégicos para la distribución de Cruzcampo.

La resolución del conflicto en los próximos días será clave para asegurar el suministro de cerveza en Sevilla en unas fechas marcadas en rojo para la hostelería y el consumo.