La Junta convoca al consejo de administración de La Cartuja por la imputación de su gerente en el 'caso Rubiales'

La Cartuja, estadio de la final de la Copa del Rey.

La Junta de Andalucía ha convocado para el próximo viernes un consejo de administración de La Cartuja después de que la jueza del caso 'Supercopa', más conocido como el caso 'Rubiales', haya imputado a Daniel Oviedo, el gerente del estadio.

El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apunta a que el todavía responsable del coliseo sevillano habría cobrado supuestamente comisiones en la adjudicación de la obra para reformar las instalaciones del campo para acoger la Europa.

El exsecretario general de Deportes de la administración autonómica, José María Arrabal, también está siendo investigado por los mismos hechos.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, declaró que la Junta -con la mayoría accionarial en la sociedad que gestiona el Estadio- barajaría convocar un consejo de administración para decidir el modo de proceder tras la imputación de Oviedo a la vez que aseguró que el Gobierno andaluz estaba a "plena disposición de la Justicia".

La Diputación de Sevilla, miembro también de la sociedad gestora, pidió la celebración de este consejo un día después de conocerse la imputación.

La instructora Delia Rodrigo señala la "participación directa" de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.

A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de Arrabal y Oviedo "tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio" para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

La jueza indica que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros.

Además, destaca que tanto Arrabal como Oviedo "ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción".