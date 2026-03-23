Un anticiclón 'salva' la Semana Santa: habrá máximas por encima de la media y mínimas por debajo de lo normal

Varios nazarenos se dirigen a la Iglesia Parroquial de San Bernardo para realizar su estación de penitencia María José López / Europa Press.

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado este lunes de las previsiones climatológicas de cara a Semana Santa.

Este año, un anticiclón atlántico "probablemente dejará seca gran parte" de la fiesta en toda Andalucía. Además, las temperaturas máximas estarán "algo por encima de la media" y las mínimas "por debajo" de lo normal.

La presencia de un anticiclón en el Atlántico, que está "garantiza durante toda la semana", "va a bloquear" la posible entrada de precipitaciones, aunque no se descarta "que algún día se cuele algo de lluvia". En concreto, la inestabilidad podría llegar por el norte de África y el Mar de Alborán.

Sobre las temperaturas, Del Pino ha asegurado que la ausencia de nubosidad "hará que baje mucho la temperatura durante la noche con mínimas por debajo de la media".

En esta línea, la Aemet ha destacado que los días en los que se celebra la Semana Santa este año "tienen pocas precipitaciones registradas" en la serie histórica.

Sobre la huelga convocada por los sindicatos de la plantilla de Aemet para el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, Del Pino ha destacado que "hay servicios mínimos" y que "siempre se puede acudir a la agencia para consultar información".