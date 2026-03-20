Sevilla supera la barrera de los 700.000 habitantes, el mejor dato en más de una década

Sevilla ha superado la barrera de los 700.000 habitantes. En concreto, la ciudad alcanzó durante 2025 los 700.324 según los datos que se desprenden del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De esta forma, la capital andaluza alcanza el mejor dato poblacional desde 2012. La noticia ha sido anunciada por el alcalde de la urbe, José Luis Sanz, durante la atención a los medios tras la inauguración de la exposición Obras maestras sevillanas de la Colección del Centro Velázquez.

Durante su comparecencia, el regidor municipal ha señalado el "peor año" de la serie histórica desde 1991: 2014. En este periodo, la ciudad "bajó de los 700.000 habitantes".

Ahora, Sanz ha celebrado el récord de Sevilla en estos últimos 12 años y ha asegurado que la cifra "puede crecer".