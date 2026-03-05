La guerra con el Ayuntamiento por la limpieza de los colegios apunta a la huelga general: "Si nos obligan, llegaremos al final"

Imagen de los trabajadores del servicio de limpieza en protestas en el Ayuntamiento. EP. Sevilla

"Si el alcalde nos obliga a llegar al final del conflicto, tendremos que llegar". Jorge Menacho, presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla, apunta a la "huelga general indefinida" si el conflicto sobre la externalización de la limpieza de los colegios sigue su curso y no se llega a un acuerdo.

En la mañana del pasado miércoles 4 de marzo, el Consistorio hispalense dio un paso más en su decisión de externalizar los servicios de limpieza de los centros públicos sevillanos y aprobó en Junta de Gobierno Local del nuevo contrato del 'Plan Colegios Limpios'.

Como consecuencia, hasta nueve miembros del comité de empresa, de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y USO, se encerraron en la sede municipal hasta que el alcalde decidiera sentarse con ellos para "llegar a un acuerdo".

"Hay rumores de que pueda haber un acercamiento", apunta Menacho a este periódico, pero insiste en que hasta que no se produzca, seguirán encerrados en el Ayuntamiento. Luchan por "mantener casi 300 puestos de trabajo" que, según apuntan, se perderían con esta medida, pese a que José Luis Sanz ha afirmado en numerosas ocasiones que no será así.

De no alcanzarse un acuerdo, el calendario de actividades ya previsto se ampliará. Así lo confirma el representante sindical a este periódico, que ha confirmado que el 11 de marzo se fijará la fecha de la huelga prevista para abril.

Respecto a esta huelga, que ya se avisó que contaría con trabajadores públicos de otros sectores como Tussam o Lipasam, la fecha propuesta coincide con las fiestas de la primavera. Sin embargo, Menacho insiste en que escuchará al resto de miembros sindicales y que entre todos elegirán la fecha definitiva.

"El 13 de marzo tenemos una caravana de coches, y la semana que viene queremos incorporarnos al Pleno del Parlamento de Andalucía", puntualiza también el sindicalista.

El conflicto se elevará al ámbito nacional el 18 de marzo, cuando el comité tiene intención de acudir al Congreso de los Diputados. "Sevilla es la cuarta ciudad más grande de España, creemos que es lo suficientemente importante como para que se sepa en Madrid qué esta pasando", justifica Menacho.

El objetivo es claro: "parar la privatización". El representante insiste en que, para finalizar esta situación, necesitarían "tener una propuesta real de negociación conservando el servicio público y el empleo público".

Eso sí, subraya que debe ser un "acuerdo firme por parte del alcalde" de que la situación se va a solucionar en los términos pactados.

Mientras tanto, aseguran no tener "fecha de fin". "Cuando comienzas con un conflicto que no se soluciona, se llega a la huelga general indefinida", señala Menacho. En este sentido, insiste con rotundidad: "Si el alcalde nos obliga a llegar al final del conflicto, tendremos que llegar".

Un cambio estructural

De forma paralela, el Ayuntamiento ha aprobado en Junta de Gobierno Local el nuevo contrato del denominado 'Plan Colegios Limpios', una iniciativa con la que el Consistorio pretende reforzar de forma estructural el servicio de limpieza en los centros educativos públicos y en el resto de edificios municipales.

La delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha defendido que el nuevo modelo supone "un cambio estructural en la forma de entender y prestar el servicio", con más personal, mayor control de calidad y la incorporación de maquinaria de última generación.

"En definitiva, se cambia la fregona por fregadoras de última generación", ha resumido.

El contrato contempla, como mínimo, 387 trabajadores durante el periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de especialistas, encargados y directores de contrato.

En total, los tres lotes suman 1.087.232 horas anuales mínimas de prestación del servicio, con refuerzo específico en periodos no lectivos.

Actualmente, el Ayuntamiento dispone de 474 empleados adscritos a la limpieza en 250 edificios municipales, de los cuales 108 son centros educativos.

Esta distribución arroja una media de 1,9 empleados por edificio, una cifra que el Consistorio considera insuficiente para atender las necesidades específicas de los colegios.

Con el nuevo plan, los centros educativos pasarán a contar con una media mínima de 3,6 trabajadores de limpieza, mientras que en el resto de edificios municipales la media será de 2,8 empleados.

Limpiadores por la mañana

Una de las principales novedades es que, por primera vez, todos los colegios dispondrán de un limpiador también en horario de mañana, lo que permitirá mantener el servicio durante toda la jornada escolar.

El contrato distingue entre el periodo lectivo —del 1 de septiembre al 30 de junio, con 201 días de prestación— y los periodos no lectivos, como verano, Semana Santa y Navidad, en los que también se garantizará el servicio.

La limpieza ordinaria se realizará diariamente en turnos de mañana y tarde e incluirá tareas con distintas frecuencias, desde diarias hasta anuales. Además, se programarán limpiezas en profundidad al inicio, mitad y final del curso.

En verano operarán al menos tres cuadrillas móviles durante 38 días hábiles para atender trabajos específicos como abrillantado, cristales exteriores o pistas deportivas.

El contrato prevé también actuaciones extraordinarias ante emergencias —incendios, vandalismo o fenómenos meteorológicos— con un plazo máximo de respuesta de tres horas en casos urgentes.