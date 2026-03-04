Una decena de trabajadores se encierran "indefinidamente" en el Ayuntamiento por la limpieza en los colegios de Sevilla

Los trabajadores y sindicalistas en atención a los medios en la mañana de este miércoles. CCOO

La aprobación este miércoles de los pliegos para externalizar la limpieza de los colegios públicos de Sevilla ha desatado un nuevo episodio de tensión en el Ayuntamiento de Sevilla, que ha llevado a una decena de trabajadores y sindicalistas a encerrarse en el Consistorio de forma "indefinida" hasta ser atendidos por el alcalde.

El presidente del comité de empresa municipal, Jorge Menacho, se ha encerrado esta mañana en el Consistorio junto a otros representantes sindicales en protesta por una decisión que, aseguran, pone en riesgo más de 300 puestos de trabajo y se ha adoptado "sin negociación previa".

El encierro, que califican de "indefinido", se produce el mismo día en que el Gobierno local ha activado definitivamente la licitación del denominado Plan Colegios Limpios, cuya aprobación formal está prevista en una Junta de Gobierno extraordinaria.

Según el comité, el alcalde, José Luis Sanz, ha dado luz verde a los pliegos por la vía urgente pese a que, afirman, llevan "semanas solicitando una reunión" para abordar tanto la privatización como sus efectos sobre el empleo público.

Los representantes sindicales sostienen que el regidor se ha negado a sentarse con el comité o en las mesas sindicales para analizar el alcance de la medida.

Denuncian que no se les ha facilitado información clara sobre cómo quedará la plantilla municipal ni sobre el proceso de redistribución anunciado públicamente.

De hecho, aseguran que dos semanas después del anuncio inicial preguntaron al director de Recursos Humanos por la reorganización prevista y este les trasladó que no había recibido instrucciones ni se había celebrado reunión alguna al respecto.

El empleo

Uno de los ejes del conflicto es el empleo. Aunque el alcalde ha manifestado en varias ocasiones que no se destruirán puestos de trabajo, el comité lo pone en duda.

Argumenta que, actualmente, hay en marcha una oferta pública de empleo de promoción interna que afectará a más de 250 personas, una cifra que podría rondar las 300.

Según la versión del comité de empresa, cuando los trabajadores de categoría base asciendan, esas plazas no se volverán a ofertar, "y las jubilaciones tampoco se están cubriendo".

A su juicio, esto supone una eliminación progresiva de puestos que dejaría sin salida laboral a cientos de familias.

Además, recuerdan que la plantilla municipal acumula en torno a 1.300 vacantes y que la legislación solo obliga a mantener una parte de ellas.

Consideran que el Ayuntamiento está reduciendo efectivos y financiando otras políticas con el ahorro derivado de esas plazas sin cubrir, para después recurrir a créditos en otros ámbitos, especialmente en materia urbanística.

La cuestión económica

A la incertidumbre laboral se suma, según el comité, la económica. Los representantes sindicales aluden a un informe del director de Hacienda que advertiría de que el contrato externo podría no respetar los límites de gasto en los ejercicios 2027 y 2028, con una previsión de déficit de varios millones de euros para poder afrontarlo.

También cuestionan que la intervención municipal haya señalado posibles problemas si los presupuestos se prorrogan, lo que podría comprometer la financiación del servicio.

Nuevas movilizaciones

El encierro no tiene fecha de finalización. "El tiempo que haga falta", aseguran, hasta que el alcalde los reciba y se abra una negociación real.

Mientras tanto, han anunciado nuevas movilizaciones, con concentraciones, una asamblea para decidir la convocatoria de huelga y acciones de protesta que llevarán el conflicto al ámbito autonómico y estatal, incluyendo su presencia en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía.

También han señalado directamente al presidente andaluz, Juanma Moreno, al que reprochan no haber atendido sus peticiones de mediación.

Modernizar los servicios

Por su parte, el Gobierno municipal defiende que la externalización permitirá modernizar el servicio y mejorar la calidad de la limpieza en los centros educativos.

El nuevo contrato, que entrará en vigor en septiembre de 2026, contempla que 387 trabajadores se dediquen en exclusiva a los colegios públicos de competencia municipal.

Entre las novedades anunciadas figura la presencia de un limpiador en cada centro durante las mañanas, la incorporación de maquinaria específica como fregadoras eléctricas, sopladoras e hidrolimpiadoras, y la implantación de una aplicación móvil para el control y supervisión diaria del servicio.

El Ejecutivo local sostiene que el modelo será "más eficaz y eficiente" y mejorará tanto el entorno de las aulas como la ergonomía del personal.

Sin embargo, los sindicatos consideran que tras esa modernización se esconde una privatización que reducirá empleo público y dejará en la incertidumbre a cientos de trabajadores. El pulso, de momento, queda abierto en el interior del Ayuntamiento.