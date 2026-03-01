Los cambios del tráfico por el avance de las obras del metro de Sevilla: comienzan el jueves en la zona del Hospital Macarena

Obras de la línea 3 del Metro a su paso por la Macarena. E.P.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda pondrá en marcha a partir del próximo jueves una reordenación del tráfico rodado y peatonal en el entorno del Hospital Universitario Virgen Macarena ante el avance de las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla.

La reordenación se ha planificado en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, Tussam, Lipasam, el Hospital Universitario Virgen Macarena y la Facultad de Medicina.

En concreto, las actuaciones afectan al tramo de la avenida Doctor Fedriani comprendido entre la intersección con las calles Doctor Marañón y Doctor Leal Castaño y la intersección con la calle Manzana, frente al Hospital Universitario Virgen Macarena, ha informado la Consejería en una nota.

La Junta ha previsto una reordenación para compatibilizar la ejecución de los trabajos de Metro con la movilidad de vehículos y de peatones, priorizando la entrada y salida al complejo sanitario y la fluidez del tráfico en su entorno.

El cambio supondrá modificar la ubicación de las paradas de autobuses, que ya no pararán delante del hospital, sino en las calles próximas (Leal Castaño y Gregorio Marañón).

Además, se reconfigura la parada de taxis y se cerrará el acceso de entrada al parking SABA más próximo al hospital, al que se podrá acceder únicamente desde la calle Fray Isidoro de Sevilla.

Allí se ha habilitado un carril para evitar que las aglomeraciones a la entrada del aparcamiento afecte a la circulación.

La Junta también ha habilitado la calle Manzana como vía de acceso hacia el Hospital Virgen Macarena y la calle San Juan de Ribera, facilitando así la conectividad con el complejo hospitalario durante el desarrollo de las obras.

Asimismo, a partir del jueves, quedará prohibido el giro a la izquierda desde la calle Doctor Leal Castaño hacia la avenida Doctor Fedriani. En esta vía se mantienen un carril en sentido hacia el río y dos carriles en sentido contrario, garantizando la circulación en ambos sentidos.

También se reordena el acceso a la avenida Doctor Fedriani desde la calle Doctor Marañón, donde se habilitan dos carriles de tres metros en dirección hacia la Ronda Histórica y la calle Resolana.

Igualmente, se habilita un acerado provisional de 1,80 metros para el tránsito peatonal y se suprime el cruce peatonal existente en la avenida Doctor Fedriani (esquina con el hospital) con el fin de favorecer la fluidez del tráfico.

Las paradas de autobús situadas en la entrada del hospital se trasladan a las calles perpendiculares Doctor Leal Castaño y Doctor Marañón, modificándose igualmente el itinerario de las líneas que dejarán de circular por Doctor Fedriani. Estos cambios de las paradas se efectuarán a partir del próximo lunes 2 de marzo.

Reordenación de taxis

Igualmente, se traslada la parada de taxis a una nueva zona, coincidiendo con la antigua parada de autobuses. También habrá una segunda parada de taxis en la calle Manzana.

Mientras, la zona que hasta ahora se utilizaba para taxis se acondicionará como nueva zona de subida y bajada de pacientes en vehículo privado, en la misma entrada del hospital.

Con ello, se pretende que haya un acceso fluido al complejo hospitalario. También se desplaza el paso peatonal en Doctor Leal Castaño hacia el este y se habilita una rampa accesible hacia la Barriada del Carmen.

Además, se establece un nuevo acceso exclusivo al hospital desde la calle Don Fadrique para taxis y ambulancias de rehabilitación. Igualmente, el acceso a Urgencias seguirá operativo desde Doctor Marañón.

Acceso al aparcamiento SABA

En cuanto al aparcamiento SABA, como se ha indicado anteriormente, se cierra la entrada al aparcamiento desde la calle Doctor Marañón, es decir, la más próxima a la entrada principal del hospital.

El acceso se realizará únicamente desde la calle Fray Isidoro de Sevilla, donde se habilita un carril específico para que interfiera lo menos posible en la circulación general. Igualmente, desde esa calle se mantiene el cruce hacia el Parlamento de Andalucía.

En previsión de esta reordenación de tráfico, se habilitó en enero un aparcamiento libre en superficie con 455 plazas, situado junto a la glorieta de los Ferroviarios.

Este espacio conecta con el entorno del Hospital Universitario Virgen Macarena a través de la Línea 10 de Tussam, ofreciendo una alternativa de estacionamiento durante las obras.

Estos cortes y reordenaciones permiten liberar el espacio necesario para la implantación de instalaciones auxiliares y la ejecución de trabajos como la reposición de servicios afectados y la construcción de pantallas de pilotes, necesarios para el desarrollo del Tramo 3.

La Junta de Andalucía continúa avanzando en la ejecución de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, priorizando la coordinación institucional y la minimización de afecciones a vecinos, comerciantes y usuarios de los centros sanitarios del entorno.

Las personas que tengan dudas sobre estas nuevas afecciones al tráfico podrán realizar sus consultas a través del correo electrónico habilitado con motivo de las obras (obraslinea3metrosevilla.cfatv@juntadeandalucia.es).

También podrá acudir presencialmente a las oficinas de información y atención a la ciudadanía: una en la sede del Distrito Norte, en Pino Montano, y una segunda en el Centro Cívico Hogar San Fernando, en la Macarena, con un horario de lunes a jueves de 9,30 a 14,00 horas y miércoles (de 17,00 a 19,30 horas) en el caso de la oficina de Pino Montano.

La Línea 3

La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros, cuenta con financiación estatal y autonómica y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027.

Las obras consisten en una doble vía de metro, subterránea en su mayor parte, con una longitud de 7,5 kilómetros, a los que se suman 1,4 kilómetros de ramal técnico.

El trazado en servicio comienza en la zona norte de la ciudad, en Pino Montano, y llegará hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. El tramo Norte contará con 12 estaciones, una en superficie -cuya estructura ya está finalizada-, y 11 subterráneas.

El recorrido incluye el paso por cuatro centros sanitarios de referencia en la ciudad: el Hospital de San Lázaro, el Hospital Universitario Virgen Macarena, el Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.