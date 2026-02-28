Sevilla dibuja su nueva expansión: estos son los cinco nuevos barrios que redefinirán la ciudad en la próxima década

Sevilla se prepara para una transformación urbana de gran escala. Tras años de crecimiento contenido y operaciones puntuales de regeneración, la capital andaluza afronta ahora un nuevo ciclo expansivo que combina vivienda protegida, innovación industrial, integración del frente fluvial y sostenibilidad.

Desde el entorno del aeropuerto hasta el sur metropolitano y el eje portuario del Guadalquivir, cinco ámbitos concentran la atención institucional y empresarial:el Distrito Aeroespacial, el barrio de Quarto, el Distrito Urbano Portuario, el nuevo desarrollo entre Palmete y Padre Pío y el sector de Pítamo.

Aunque todos se encuentran en distintas fases administrativas —algunos con planeamiento aprobado y otros aún en tramitación—, en conjunto anticipan una ampliación significativa del parque residencial y una reconfiguración del mapa económico de la ciudad.

El proyecto de mayor dimensión es el denominado Distrito Aeroespacial, impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla. Concebido como una operación estratégica, se ubicará en el entorno del Aeropuerto de Sevilla-San Pablo y los suelos de Santa Bárbara, al noreste del término municipal.

La propuesta inicial dibuja un ámbito de más de diez millones de metros cuadrados con capacidad para albergar hasta 24.000 viviendas y alrededor de 50.000 nuevos residentes.

Pero no se trata únicamente de un desarrollo residencial. El plan reserva amplias superficies para usos industriales, logísticos y tecnológicos vinculados al sector aeronáutico, uno de los motores económicos de la provincia.

La idea es consolidar un ecosistema que combine centros de producción, investigación, empresas auxiliares y vivienda, reduciendo desplazamientos y generando un polo de innovación conectado a las infraestructuras aeroportuarias.

El reto principal será la ejecución por fases y la dotación de transporte público eficaz que evite repetir modelos de crecimiento excesivamente dependientes del vehículo privado.

Barrio del Quarto

En el extremo sur, entre Sevilla y Dos Hermanas, el antiguo Cortijo de Quarto se convertirá en un nuevo barrio residencial promovido por la Diputación de Sevilla.

El desarrollo prevé en torno a 5.000 viviendas, con más de la mitad destinadas a protección oficial, lo que lo sitúa como una de las mayores bolsas de vivienda asequible proyectadas en la capital.

El planeamiento incorpora un gran parque central y amplias zonas verdes conectadas con el corredor natural del río Guadaíra.

La operación busca no solo ampliar la oferta residencial, sino también crear un barrio con identidad propia, dotado de equipamientos educativos, deportivos y comerciales, y articulado mediante carriles bici y transporte público metropolitano.

El Distrito Urbano Portuario

Otra de las grandes operaciones es la transformación del frente portuario. El denominado Distrito Urbano Portuario, promovido por la Junta de Andalucía en coordinación con el Puerto de Sevilla, actuará sobre los terrenos situados entre el Puente de las Delicias y el Puente del Centenario, a lo largo de la avenida de La Raza.

A diferencia de otros desarrollos, no se trata de un barrio residencial masivo, sino de una operación de integración puerto-ciudad. El plan especial aprobado permite usos terciarios, empresariales y comerciales, así como la apertura de espacios públicos junto al río Guadalquivir.

La intervención pretende recuperar antiguas naves y suelos infrautilizados para convertirlos en un nuevo distrito económico vinculado a la logística avanzada, la innovación y los servicios, al tiempo que amplía el acceso ciudadano al frente fluvial.

Palmete–Padre Pío

En el distrito Este, entre San José de Palmete y Padre Pío, se proyecta un nuevo desarrollo residencial de menor escala pero alto impacto social. El plan contempla aproximadamente 1.500 viviendas, de las cuales cerca de 1.300 serán de protección oficial.

La actuación tiene un objetivo claro de cohesión urbana: conectar dos barrios históricamente separados por vacíos urbanos y mejorar su dotación de zonas verdes y equipamientos.

Más allá del número de viviendas, la intervención busca equilibrar el crecimiento de la ciudad hacia el este, reforzando servicios de proximidad y mejorando la calidad urbana de un entorno con necesidades históricas de inversión.

Pítamo

El sector de Pítamo, también al sur del término municipal, constituye otro de los grandes desarrollos estructurales previstos. El planeamiento estima la construcción de unas 9.700 viviendas, con una parte significativa de carácter protegido, y capacidad para cerca de 30.000 habitantes.

El proyecto se concibe como un barrio mixto que combine residencia, actividad económica y amplias zonas verdes conectadas con el entorno del Guadaíra. La planificación incorpora la integración de arroyos y espacios naturales, así como la reserva de suelo para servicios avanzados y equipamientos.

Pítamo aspira a responder a modelos urbanos más compactos y autosuficientes, donde los servicios básicos se encuentren a distancia peatonal y la movilidad sostenible tenga un papel protagonista.

Su desarrollo, no obstante, dependerá de la evolución económica y de la capacidad de inversión pública y privada en los próximos años.

Un nuevo mapa

Sumados, estos cinco ámbitos superan las 40.000 viviendas previstas a largo plazo, una cifra que ilustra la magnitud del ciclo expansivo que se dibuja.

Sin embargo, el calendario real dependerá de trámites ambientales, modificaciones de planeamiento y disponibilidad presupuestaria.

Sevilla encara así una etapa decisiva. La combinación de vivienda protegida, innovación industrial, recuperación del frente fluvial y expansión hacia el sur y el noreste definirá el modelo urbano de las próximas décadas.