Noelia, tintorera de Triana: "No me gusta que la gente le chille a los pasos, no veo normal que lo hagan de esa manera"

Menos de 40 días para que comience la Semana Santa y ya se nota en todos y cada uno de los rincones de Sevilla. La tintorería Urtiza de Triana es uno de ellos.

Este pequeño comercio de barrio no recibe a sus clientes ni con incienso, ni con una marcha de fondo ni tampoco con ningún cartel del Tres Caídas decorando la pared. Pero algo te dice que Noelia, una de sus trabajadoras, vive de esta tradición: las túnicas de nazarenos que ya están listas o que aún quedan por planchar.

Esta sevillana de 32 años es clara a la hora de hablar de Semana Santa. "Yo soy de Sevilla pero no sé mucho de estas cosas. Me gusta ver los pasos, pero poco más", declara, dejando constancia de que no todos los hispalenses cuentan los días que quedan para escuchar el primer 'A esta es'.

Sin embargo, Noelia se ha convertido en una voz más de la serie Cuaresma a pie de calle, demostrando que no se necesita salir en ninguna hermandad para opinar de la que es una de las fiestas más internacionales de Andalucía.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

El ambiente, la gente que hay.

¿Y lo peor de la Semana Santa?

Lo mismo, la gente que hay, demasiada. Es horroroso.

¿Cuál es su hermandad preferida?

La Esperanza de Triana, porque soy del barrio.

¿Qué es para usted la Semana Santa?

Es tradición.

¿Caben más hermandades?

Bueno, si se organizan, no creo que haya problemas.

Una calle para ver los pasos

La calle Arfe.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

No mucho, solo en el número de personas que vienen. Hace años, en algunas zonas de Triana, había muy poca gente viendo San Gonzalo, ahora eso es inimaginable.

¿Cómo se la imagina en 20 años?

Pf, con el doble de gente. Será una locura.

¿Hay que cambiar la Carrera Oficial?

No, la veo bien tal y como está.

¿Cómo hay que moverse en la bulla?

Con tranquilidad, haciendo caso a la autoridad.

¿Esperar o buscar los pasos?

De esperarlos, no me importa.

¿Macarena o Triana?

Las dos me gustan. Cada una tiene su encanto.

¿De Cristo o de palio?

De Cristo.

¿Qué opina de los que chillan a los pasos?

Que no es normal. No me gustan que le chillen a una imagen de esa forma.

¿Hay que limitar el número de nazarenos?

A nosotras nos viene bien por la tintorería, nos da más trabajo. Pero admito que hay muchísimos y que es normal que a la gente le parezca cansino.

¿Y las sillitas?

No. Todo el mundo tiene derecho a sentarse. Si hay un hombre mayor o una persona enferma, veo bien que se lleve su silla.