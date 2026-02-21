Muere Alfonso Sedeño Masot, empresario clave para el urbanismo de Sevilla en Viapol, Nervión y el Sánchez-Pizjuán

Alfonso Sedeño Masot, empresario que impulsó el desarrollo urbanístico de Sevilla, ha muerto en la capital andaluza este pasado viernes por la noche.

A lo largo de su carrera, Alfonso Sedeño participó en proyectos como el desarrollo urbanístico de Viapol, así como en obras como la del Hotel Los Lebreros y la remodelación y mejora del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, de las que fue jefe de obra.

El Ayuntamiento de Sevilla le rindió un homenaje el pasado mes de noviembre. De origen extremeño y afincado en Sevilla, desarrolló toda su vida personal y profesional en la capital andaluza. Fue presidente de Gaesco y director gerente de Viapol, donde concentró buena parte de su actividad profesional.

Durante el acto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, afirmó que la ciudad "rinde homenaje y te da las gracias por tu trayectoria, por toda una vida entregada a mejorar la vida de los demás". Sanz subrayó que Sedeño "ha contribuido a mejorar la ciudad y al desarrollo de todo un nuevo barrio como es Viapol, un símbolo de la nueva Sevilla".