Cierran las compuertas del muro de defensa ante la crecida del río Guadalquivir este jueves por la borrasca Leonardo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el cierre de las compuertas. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido cerrar las compuertas del muro de defensa ubicado en la Vega de Triana debido a la crecida del río Guadalquivir como consecuencia de la borrasca Leonardo.

Se trata de la segunda vez en la historia que se activa este protocolo preventivo desde que esta infraestructura se construyese hace casi 15 años. La primera vez fue en marzo del año pasado.

Desde el Consistorio señalan que se "ha activado todos los recursos municipales necesarios ante posibles inundaciones con la participación de todas las áreas, distritos y empresas municipales".

Actualmente, efectivos de Bomberos están cerrando las compuertas -que pueden activarse de manera tanto manual como automática, dependiendo de las necesidades de la situación-.

Policía Local permanece vigilante en los cauces del río con apoyo de Protección Civil y se ha informado del cierre de las instalaciones deportivas, así como del parque de Vega Triana a los usuarios.

Fuentes municipales explicaron a este medio que este mecanismo se activa cuando lo dicta la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

🟥 09:00 h. El @Ayto_Sevilla ha activado el procedimiento de cierre de la compuerta del seguridad del Muro de Defensa#BorrascaLeonardo.

Se trata de una medida preventiva de anticipación a cualquier riesgo de inundación ante una eventual crecida del Guadalquivir.

Gracias por tu… pic.twitter.com/VLstLbS5Yz — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) February 5, 2026

Según los técnicos de este organismo, a partir de los 3.000 metros cúbicos de agua en el caudal es cuando aparece el riesgo.

Por ahora, el Gobierno municipal mantiene cerrados también los parques y jardines de la ciudad, el cementerio y el jardín de los Reales Alcázares.