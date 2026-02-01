Los barrios más asequibles impulsan el precio de la vivienda en Sevilla mientras las zonas premium se enfrían

Promoción de viviendas de Emvisesa en una foto de recurso. María José López - Europa Press

El mercado inmobiliario sevillano muestra una evolución desigual en los últimos meses. Mientras los barrios más asequibles experimentan incrementos notables en sus precios, las zonas más exclusivas comienzan a registrar ligeras caídas.

Según los datos recopilados hasta diciembre de 2025, los incrementos más significativos se concentran en distritos populares como Pino Montano, Bellavista y San Pablo.

Pino Montano, situado al norte de la ciudad, es el barrio que más ha subido en los últimos meses, con un incremento mensual del 3,3 por ciento en diciembre. Comparando con el trimestre anterior, el aumento alcanza el 10,6 por ciento.

Esta zona alcanzó su precio máximo histórico en diciembre de 2025, situando el metro cuadrado en 1.866 euros de media.

Bellavista y Jardines de Hércules, ubicados al sur de la ciudad, presentan un comportamiento similar. En el último mes registraron un aumento del 3,1 por ciento, y desde octubre de 2025 acumulan una subida del 9,8 por ciento.

Actualmente, el precio medio del metro cuadrado en esta área se sitúa en 1.970 euros, consolidando su posición como uno de los barrios con mayor crecimiento en el último trimestre.

San Pablo también se suma a la tendencia alcista. El precio del metro cuadrado en este distrito se encuentra en 2.056 euros desde diciembre de 2025, tras registrar un incremento mensual del 2,3 por ciento.

Si se analiza la evolución trimestral, la subida alcanza el 8,8 por ciento, situando a este barrio en el foco de compradores que buscan alternativas más económicas frente a las zonas más céntricas de la ciudad.

Barrios pudientes

Por el contrario, los barrios de mayor poder adquisitivo empiezan a ver cómo sus precios se moderan. El Centro histórico de Sevilla sufrió en diciembre de 2025 una disminución del 1,2 por ciento en sus valores, tras haber alcanzado su máximo el mes anterior, con un precio medio del metro cuadrado de 4.061 euros.

Los Remedios, otro de los barrios emblemáticos de la capital, también muestra un ligero retroceso en los precios, con una caída del 0,8 por ciento en el último mes. Aunque su máximo histórico se registró en noviembre de 2025, el metro cuadrado en esta zona sigue siendo alto, situándose en 3.637 euros.

Situaciones similares se observan en La Palmera y Nervión, con descensos más modestos del 0,5 por ciento y del 0,3 por ciento, respectivamente. Estos ajustes reflejan que las zonas de mayor coste se encuentran en un momento de estabilización después de años de crecimiento sostenido.

El Centro, en descenso

Dentro del Centro, los descensos se han generalizado en la mayoría de sus subzonas. Solo Las Setas de la Encarnación registró un incremento del 0,8 por ciento en diciembre de 2025, convirtiéndose en la única excepción.

Las mayores caídas se produjeron en Plaza de la Gavidia y San Lorenzo, donde el precio bajó un 2,3 por ciento, situando el metro cuadrado en 3.933 euros.

Otros enclaves del casco histórico también han registrado ajustes: la Alameda de Hércules redujo su precio en un 1,7 por ciento, dejando el valor medio del metro cuadrado en 3.776 euros.

Puerta Carmona, Puerta Osario y Amador de los Ríos experimentaron un descenso del 0,8 por ciento, aunque sus precios siguen siendo elevados, con 3.663 euros por metro cuadrado.

Zonas como El Arenal, Santa Cruz, La Alfalfa, Feria, San Vicente o San Julián también se han visto afectadas por la bajada.

Máximos históricos

En este contexto, 2025 se confirma como el año de los máximos históricos para gran parte de los barrios sevillanos.

Salvo algunas excepciones —Bellavista, que registró su récord en 2023; Torreblanca, en 2012; Nervión, que no ha superado los niveles de 2009; y Santa Clara, cuyo máximo histórico se produjo en 2011—, la mayoría de las zonas alcanzaron sus precios más altos durante el pasado año.

Este comportamiento del mercado refleja un fenómeno curioso: los barrios más asequibles ganan valor con mayor rapidez que los más caros, invirtiendo parcialmente la dinámica habitual.

Analistas consultados por este periódico señalan que factores como la demanda de vivienda intermedia, el interés por zonas bien comunicadas y la búsqueda de precios más competitivos están detrás de estas subidas en Pino Montano, Bellavista y San Pablo.

Por su parte, la moderación en el Centro, Los Remedios o La Palmera sugiere, según las fuentes consultadas, que los compradores empiezan a ser más selectivos frente a los precios elevados, provocando correcciones leves en barrios que habían experimentado fuertes incrementos en años anteriores.

Fran Prieto, presidente de la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla apunta a que este fenómeno se explica de una forma muy sencilla: "hay más personas con pocos recursos que personas con más recursos".

Esto explicaría que, cada vez más, los compradores opten por acceder a viviendas más asequibles (en zonas periféricas) y releguen la posibilidad de comprar un inmueble en el centro de la ciudad.