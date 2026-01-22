La Catedral de Sevilla dará una misa en honor a las víctimas de Adamuz y al maquinista sevillano muerto en Barcelona

La tragedia ferroviaria de Adamuz y de Barcelona -en la que murió Fernando Huerta, un joven maquinista sevillano- ha conmocionado a todo el país. Ahora, la Catedral de Sevilla rendirá homenaje a todas las víctimas con la celebración de una misa en su honor el próximo miércoles 28 de enero a las 20:00 horas.

De esta forma, la archidiócesis de Sevilla se suma a la de Granada. Esta última dará una eucaristía en memoria de todos los fallecidos en los dos siniestros el sábado 23 de enero.

Asimismo, la Hermandad de la Macarena ha informado a los familiares de Fernando Huerta de su disposición a celebrar una misa funeraria en la basílica en su honor debido a que el fallecido era hermano de la corporación.

El número de fallecidos en el accidente entre dos trenes de Alta Velocidad -un Alvia y un Iryo- el pasado domingo se ha saldado, según los últimos datos disponibles- con 43 fallecidos y más de un centenar de heridos de diversas categorías.

Actualmente, los investigadores trabajan para esclarecer las causas de lo ocurrido. Por su parte, la circulación ferroviaria entre Andalucía y Madrid ha quedado paralizada. Sin embargo, Renfe ha habilitado otros itinerarios para facilitar el desplazamiento de los viajeros.

Apenas dos días después del trágico suceso, el 20 de enero, un tren de Rodalies de la línea R4 de Barcelona descarriló después de que un muro de contención cayese sobre él.

Este incidente se saldó con el fallecimiento de Fernando Huerta, un joven maquinista de 27 años y natural de Sevilla y que estaba haciendo prácticas en la compañía.

Además resultaron 37 personas heridas: cinco graves, seis menos graves y 26 leves. Actualmente, la circulación de Rodalies en Cataluña está paralizada.