Más limpieza y vivienda y una "agenda a la altura de la Fábrica de Artillería", los propósitos de José Luis Sanz para el 2026

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado cuáles van a ser sus prioridades de cara a este 2026. La limpieza, la vivienda y la Real Fábrica de Artillería ocupan los tres puestos del ranking.

Así lo ha anunciado el primer edil hispalense la mañana de este viernes en el programa radiofónico Herrera en Cope Sevilla.

En la entrevista ha defendido que la ciudad "está más limpia" y ha subrayado la inversión de 150 millones de euros recogida en los Presupuestos 2026, aprobados recientemente tras su pacto con el grupo municipal Vox, y que irán dirigidos a Lipasam.

Gracias a esta cuantía, ha señalado, "el salto que se va a notar es muy importante".

Darle una solución al problema de la vivienda es otro de los propósitos de Sanz para el año nuevo. Tal y como ha asegurado, esto es algo que su Gobierno "se ha tomado en serio" y por ello se ha puesto como objetivo "más vivienda y más calidad de vida".

De esta forma, el 'popular' pretende "superar la barrera de los 700.000 habitantes" y convertir a Sevilla en la cuarta ciudad de España. "Se escuchaba que no había suelo, era mentira, el suelo estaba bloqueado", ha señalado.

Este 2025 ha sido un año redondo para la cultura en la hispalense debido a aperturas de espacios como las emblemáticas Atarazanas o al aterrizaje de exposiciones de alto nivel. Ahora, la Real Fábrica de Artillería coge más fuerza en la agenda del alcalde.

Sobre este espacio ha indicado que "aún quedan dos tercios para rehabilitar" y que es una "prioridad" del Gobierno "dotarlo de un contenido y agenda cultural a la altura".

En cuanto al antiguo astillero de la ciudad, el primer edil ha agradecido el papel de la Junta en su rehabilitación y ha señalado que el espacio "va a cambiar el flujo turístico del centro".