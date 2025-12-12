Un paso más hacia la pasarela Princesa Leonor, el nexo entre Los Remedios y el Centro que costará 10 millones

El alcalde de Sevilla firma el convenio con la promotora de ‘Vera Sevilla’ . Ayuntamiento de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de KKH Property Investors, Josep María Farré, han firmado el convenio urbanístico que permitirá ejecutar la pasarela Princesa Leonor, una obra que costará cerca de 10 millones de euros.

La nueva infraestructura peatonal, que conectará el complejo VERA Sevilla con el Paseo de las Delicias, comenzará a construirse a principios de 2026, una vez se apruebe el proyecto ejecutivo, culminando el proceso administrativo iniciado con la aprobación del proyecto básico el 24 de enero de 2025.

La pasarela Princesa Leonor es uno de los elementos estratégicos de la transformación urbana del entorno y permitirá una conexión directa entre Los Remedios y el centro histórico, reforzando la movilidad peatonal entre ambas orillas de la dársena del Guadalquivir.

El alcalde Sanz ha destacado que "esta nueva pasarela peatonal supondrá la creación de un mirador privilegiado hacia el río y la ciudad, con capacidad para potenciar el patrimonio cultural y el paisaje urbano de alto valor de la zona".

El convenio establece que KKH financiará y ejecutará íntegramente la infraestructura, sin coste para el Ayuntamiento más allá del mantenimiento posterior.

La fabricación comenzará a principios de 2026 y se realizará fuera del emplazamiento definitivo, para su posterior traslado a la dársena. El objetivo es que la instalación concluya en diciembre de 2026, con un coste cercano a los 10 millones de euros.

Sanz ha subrayado que "nuestro modelo de ciudad cuenta con ambiciosos proyectos con el Guadalquivir como protagonista, como Vera Sevilla, que van a transformar Sevilla y a hacer que viva de cara al río".

Asimismo, ha afirmado que "este proyecto también va a dotar a la ciudad de más zonas verdes, más servicios, más empresas y más espacios de ocio, que ofrecerá a los sevillanos unos espacios más habitables y amables en la mayor zona de expansión del futuro: el Guadalquivir".

La pasarela se ubicará entre los puentes de San Telmo y Los Remedios, separados actualmente por casi 700 metros sin alternativas peatonales. Permitirá a los vecinos de Los Remedios disfrutar de un nuevo paseo fluvial público de 400 metros y de la nueva conexión peatonal.

Datos técnicos

La estructura, diseñada por el ingeniero José Romo Martín en colaboración con el estudio de Kengo Kuma, contará con un vano principal de 100 metros sin apoyos en el agua, garantizando la navegación y evitando cualquier afección visual sobre el río o los puentes cercanos.

Medirá 141,59 metros en total, con un vano central y dos laterales, y dispondrá de una viga mixta de acero y hormigón con un canto mínimo de 1,30 metros en su tramo central.

El diseño prescinde de apoyos de neopreno y juntas, configurándose como un pórtico integral para aumentar su durabilidad y mejorar el comportamiento ante esfuerzos dinámicos.

El pavimento será de tono albero y la barandilla continua incorporará iluminación LED en el pasamanos, además de un sistema decorativo programable cuyo mantenimiento asumirá la promotora.

Más de 1.000 m²

El convenio también contempla la recuperación del edificio que albergaba las antiguas viviendas de los ingenieros de Altadis, cedido al Ayuntamiento y destinado a equipamientos públicos.

Sanz ha remarcado que "para este gobierno es prioritario que los vecinos tengan un lugar preferente dentro del proyecto más importante de la historia de Los Remedios".

Los vecinos dispondrán de 1.273 m², de los que el 75 por ciento (aproximadamente 950 m²) se destinarán a salas de usos múltiples como estudio, lectura, talleres socioculturales y otras actividades compatibles.

El 25 por ciento restante (320 m²) albergará las oficinas del Distrito Los Remedios, trasladadas desde República Argentina. Además, la Casa del Guarda, con 226 m², acogerá una nueva comisaría de Policía Local y una oficina de empresas municipales para atención directa al ciudadano.