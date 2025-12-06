El maestro sastre Manuel Ibáñez tendrá una calle en Los Remedios, al lado de su icónico taller

El maestro sastre Manuel Ibáñez con el alcalde de Sevilla y el delegado del Distrito Los Remedios. Ayuntamiento de Sevilla Sevilla

El maestro sastre Manuel Ibáñez tendrá una calle con su nombre en el barrio sevillano de Los Remedios. En concreto, la vía que homenajeará al hispalense y a su legado estará en el Pasaje de Consolación, cerca del histórico taller de la calle Asunción.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, no es únicamente un guiño al profesional, sino una muestra de reconocimiento a la trayectoria de Ibáñez.

Ha sido el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, el encargado de comunicar la decisión personalmente. Hasta la icónica sastrería se han trasladado el primer edil y el delegado del Distrito Los Remedios para anunciarle de primera mano a la familia que una de las calles aledañas a la que es una de las casas de la costura sevillana llevará su nombre.

La nueva rotulación se ubicará en el Pasaje de Consolación. No obstante, la misma tiene que pasar primero por la Junta Municipal de Distrito y ser posteriormente llevada a Pleno.

"Hoy Sevilla rinde homenaje a una generación de sastres que forma parte esencial de nuestra identidad", ha declarado el alcalde.

Sanz también ha asegurado que Manuel Ibáñez "representa a la perfección el oficio, la tradición y la dedicación que nacieron en la calle San Jorge y que hoy mantienen viva en la calle Asunción".

Durante la visita, Sanz resaltó la singularidad del negocio del sevillano. Y es que esta es la única sastrería de protocolo que pervive en Andalucía, un taller que "forma casi parte del decorado de Sevilla" y simboliza un oficio que se resiste a desaparecer.

Manuel Ibáñez, que inició su carrera con apenas 14 años, dirige desde 1986 un establecimiento que se ha convertido en referente no solo para miles de sevillanos, sino también para clientes de toda España y del extranjero.

Manuel es un hombre muy querido, que literalmente le tiene tomada la medida a media Sevilla. Representa el espíritu de este barrio y de esta ciudad: talento, constancia, amor por su oficio y un profundo respeto por nuestras tradiciones”, subrayó el alcalde.

El sastre no solo ha dejado su huella en la costura. Sino que también lo ha hecho en la vida de los comerciantes del citado barrio hispalense a través de la Asociación de Comerciantes de Los Remedios.

Sanz también valoró la implicación social del maestro sastre, participante activo en los consejos municipales de la zona, miembro de la Hermandad de San Ildefonso y del Silencio -al igual que su padre, Manuel Ibáñez Neri- y figura estrechamente ligada a la vida cultural y cofrade de Sevilla. Entre sus obras más destacadas se encuentra la confección de la túnica del pertiguero del Nazareno.

“Sevilla estaba en deuda con artesanos como Manuel y su padre, que han sido defensores del comercio tradicional. Su sastrería es un patrimonio vivo que debemos preservar”, afirmó Sanz.

La designación de una calle con el nombre de Manuel Ibáñez es una iniciativa del Ayuntamiento para reconocer a quienes, como él, mantienen vivo el tejido artesanal y cultural de la ciudad.