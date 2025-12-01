Sanz analiza las bajas de la Policía Local el pasado fin de semana mientras los sindicatos estudian vías penales

El pasado sábado 29 de noviembre, día del encendido navideño, decenas agentes de Policía Local no asistieron a sus puestos de trabajo después de haber presentado una serie de bajas médicas. Ahora, el Ayuntamiento de Sevilla está estudiando el motivo de estos ceses mientras que los sindicatos amagan con "denunciar penalmente al alcalde".

Esta situación se debe a la activación del Plan de Emergencias nivel 1 de Sevilla por parte del Consistorio sevillano después de que el operativo de Navidad fue rechazado por el Pleno municipal extraordinario.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha señalado este lunes que "a lo largo de esta mañana hay varias reuniones previstas para ver si se puede llevar a cabo algún tipo de actuación judicial" además de "abrir los correspondientes expedientes disciplinarios". Asismismo ha asegurado que las bajas que estén debidamente justificadas "no tendrán problemas".

Por su parte, desde los sindicatos policiales han informado que su intención es llevar la situación "a la justicia" y que "hoy mismo quedará registrada la demanda por derechos fundamentales".

Asimismo, aseguran que actualmente se está estudiando "denunciar penalmente al alcalde" puesto que consideran que el Plan de Emergencias nivel 1 decretado el pasado jueves por el primer edil "incurre en fraude de ley".

El pasado sábado, día del encendido de las luces de Navidad, decenas de agentes de la Policía Local no asistieron a sus puestos de trabajo presentando bajas médicas.

Esta situación provocó "algunos incidentes", tal y como ha admitido la mañana de este lunes el alcalde de la ciudad.

Sin embargo, el mismo ha asegurado que "Sevilla es una ciudad que sabe manejar grandes eventos" como los que se celebraron durante el pasado fin de semana: alumbrado y el gran derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis.

No obstante, ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los sindicatos.

Son estos, afirma Sanz, los que "deben explicar a sus afiliados" la situación que se está viviendo en la ciudad tras los votos en contra al Plan de Navidad y lo que "suponía este rechazo".

Y es que cabe destacar que la decisión ha obligado al Consistorio a activar el citado operativo de emergencias, que comenzó el pasado viernes 28 a las 14:00 horas y, por ahora, no tiene fecha de finalización.

No será hasta el próximo 19 de diciembre cuando se active el Plan de Navidad, un dispositivo que está vigente desde 2004.

En paralelo, José Luis Sanz ha apelado a la "responsabilidad y vocación de servicio público" de los agentes de la Policía Local de Sevilla.