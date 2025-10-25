La Carretera de Su Eminencia estrenará nuevo pavimento y carril bici tras más de 30 años de deterioro

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha puesto en marcha el proceso de licitación de las obras de mejora de la Carretera de Su Eminencia, una actuación con un presupuesto de 357.400 euros que pondrá fin a más de tres décadas sin intervenciones en esta vía del sur de la ciudad. El proyecto contempla la renovación integral del firme y la incorporación de un nuevo tramo de carril bici de más de 600 metros.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha subrayado que "tras más de tres décadas sin intervenir en esta importante vía de la ciudad, desde el Gobierno de José Luis Sanz ponemos en marcha los trabajos que permitirán poner solución a las numerosas deficiencias que presenta la Carretera de Su Eminencia en la actualidad".

La calzada presenta fisuras y cuarteamientos agravados durante el último año por las intensas lluvias de noviembre de 2024 y la pasada primavera. Para devolver la vía a su buen estado, Urbanismo empleará betunes de mayor calidad que los utilizados en anteriores pavimentaciones, con el objetivo de incrementar la resistencia del firme frente al tráfico rodado y las inclemencias meteorológicas.

Aprovechando la intervención, que abarca unos dos kilómetros de longitud, se reordenará un tramo de la calzada para habilitar el nuevo carril bici, que ocupará parte del arcén contrario al sentido de circulación. Este espacio será reforzado con una capa de aglomerado asfáltico de 2,5 metros de anchura y 8 centímetros de espesor.

La actuación complementa las mejoras recientes en el paso inferior de Su Eminencia, donde se renovó la señalización horizontal y vertical y se amplió la iluminación para aumentar la visibilidad.

De forma paralela, Emasesa ejecutará la rehabilitación de la arteria de abastecimiento que discurre entre la avenida Manuel Siurot y la carretera Sevilla-Utrera, en los distritos Sur y Bellavista-La Palmera. Esta obra, con un presupuesto de 2,95 millones de euros y un plazo estimado de 52 semanas, permitirá mejorar la presión y el caudal del suministro de agua, además de eliminar fugas y reducir futuras intervenciones gracias a la reparación interior de una conducción de dos kilómetros y un metro de diámetro.

Renovación de la SE-20

En el marco del plan de mejora de las infraestructuras viarias, el Consistorio hispalense también ha adjudicado las obras de renovación del firme de la SE-20, una vía de 10,3 kilómetros que conecta la A-4 con la Isla de la Cartuja y que el Ministerio de Transportes ha cedido recientemente al Ayuntamiento.

La intervención, con una inversión de 5,24 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, se realizará en cuatro fases y supondrá la puesta a punto de la conocida Ronda Súper Norte, cuyo pavimento se encuentra muy deteriorado por el paso del tráfico pesado.

Según Urbanismo, las actuaciones se programarán con cortes parciales para minimizar las afecciones al tráfico. Con estas intervenciones, el Ayuntamiento refuerza su plan de mejora de los principales accesos y arterias de Sevilla, con el doble objetivo de mejorar la seguridad vial y promover una movilidad más sostenible.