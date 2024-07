Toscano: "Sevilla no tiene tasa turística porque hay intereses en Málaga con peso en la Junta que lo impiden"

Francisco Toscano (Sevilla, 1981), es subdelegado del Gobierno desde hace medio año. En este tiempo le ha tocado lidiar con la "complicada" primavera sevillana y la muerte de dos guardias civiles, "el peor momento" de su mandato.

De familia más que numerosa, su apellido le delata como el más joven de la estirpe de los Toscano, que han mandado (y mucho) en Dos Hermanas y más allá.

Sanchista desde primera hora, casado y con dos hijos muy ligados a la Soledad de San Lorenzo, asegura que la Feria de Abril le gusta empiece el lunes, el sábado o cuando sea. Para él, la Subdelegación del Gobierno "no es un trampolín". Y lanza algún dardo contra el alcalde de Sevilla, al que le afea que pida 400 policías nacionales. "Son quizás los que el PP quitó de Sevilla cuando gobernaba Mariano Rajoy", ironiza.

- Ha cumplido sus primeros seis meses como subdelegado del Gobierno en Sevilla. ¿Qué balance hace?

- Han sido unos meses muy muy intensos. Llegué en enero con las movilizaciones agrarias; luego tuvimos el momento más duro que he vivido desde que soy subdelegado, la muerte de dos guardias civiles en un accidente de tráfico en Los Palacios; y luego nos metimos en la primavera sevillana. Ha sido intenso, pero estoy contento, ilusionado, estoy aprendiendo mucho.

- La seguridad es una de sus competencias. En Sevilla ha habido tres tiroteos con varios muertos. ¿Hay un problema en la ciudad?

- Cuando hablamos de esos sucesos con armas de fuego, aún no se ha esclarecido si los muertos fueron por arma de fuego, por atropello o por otros motivos.

- Entonces ¿es la ciudad segura?

- La seguridad tiene un enorme componente subjetivo y esos hechos generan mucha alarma, claro. Pero si atendemos a la frialdad de los datos, en el primer trimestre de este año los hechos delictivos convencionales -excluida la ciberdelincuencia-, han mejorado en la provincia. Sevilla es de las pocas ciudades españolas y europeas donde la seguridad ha mejorado. Se desarticulan muchos hechos delictivos antes de que se cometan. Y hay capacidad de reacción: se han detenido en menos de 24 horas en muchos casos.

- Se actúa, entonces...

- Las detenciones e investigaciones han crecido un 22 por ciento en la capital. A pesar de que se ha bajado la delincuencia, hemos subido el nivel de actuaciones e intervención, fruto de una reorganización que se ha hecho en la capital para ser más eficiente.

- ¿Y qué dice sobre los tiroteos? ¿Hay un problema?

- El origen está en una cuestión relacional o personal. En ningún caso es por la comisión de otro delicto. No hay una cuestión de tráfico de droga de fondo o de robo. No hay ajuste de cuentas. Son cuestiones de relaciones personales.

- Entonces, ¿hay quien resuelve las cosas en Sevilla pegando tiros?

- Correcto.

- ¿Qué se le explica a los vecinos que pueden recibir una bala perdida? Porque quizás no entiendan que haya personas que resuelven así sus problemas.

- Nosotros tratamos de desarticular situaciones de posible violencia y detener de forma inmediata y prevenir. Y, por ahora, hemos conseguido pacificar las zonas afectadas por los tiroteos. No puedo decir que Sevilla sea una ciudad insegura por esos tiroteos.

- ¿Tantas armas hay en Sevilla?

- La Guardia Civil y la Policía Nacional dicen que en Sevilla no hay tráfico de armas como en otras zonas de España. Eso no quiere decir que no haya armas. Se usan para la comisión delitos.

- Sobre el cultivo de marihuana en pisos, ¿tiene solución?

- No es solo cultivo de marihuana, es también el tráfico de droga en general. Exige y nos pide un importante esfuerzo por parte de la Policía. Sevilla está dentro del plan espacial del Campo de Gibraltar.

- ¿Tan importante es eso?

- Mucho, porque si la presión estuviera solo en el Campo de Gibraltar, los narcos buscarían otras rutas. Y se hacen dos cosas: persecución y detención y por otro lado, se ataca la logística. Se desarticulan elementos que ayuda al tráfico de droga del Guadalquivir. Es imposible que una narcolancha suba todo el Guadalquivir si no tiene apoyos por el río.

- ¿Tanta gente hay metida en el tráfico de droga en el Guadalquivir?

- No solo en el Guadalquivir, en general. Son redes internacionales. La marihuana es una cuestión compleja porque se cultiva en domicilios. La Policía necesita un mínimo de información previa para intervenir porque cualquier acceso a un domicilio requiere de autorización judicial.

Francisco Toscano. EP Sevilla

- ¿Eso lo saben los narcos, que están más blindados en una casa?

- La delincuencia siempre se va perfeccionando.

- ¿Está a favor de la legalización de la marihuana?

- Creo que todos los productos tienen que tener un control público. Y lo que está fuera de la ley, combatirlo. No estoy a favor de legalizar la marihuana. Sí de que se exploren determinados usos controlados de algunos derivados de la marihuana que puedan ser favorables.

- Ahondando sobre la seguridad, el Ayuntamiento de Sevilla ha tachado de "tomadura de pelo" la llegada de 62 agentes de Policía Nacional en prácticas. ¿Qué le parece?

- El problema es que el Ayuntamiento no entiende qué es un policía nacional en prácticas. Esto lo que quiere decir que en la parte obligatoria de prácticas que hacen todos los policías nacionales que han acabado su formación teórica, hay 62 policías nacionales que han elegido venir a Sevilla a formarse.

- ¿Entiende la crítica?

- Este es un tema donde no quiero entrar. Imagine que cada vez que hay un problema de convivencia en Sevilla yo le preguntara al alcalde cuántos agentes de Policía Local se han incorporado de los que prometió. Yo sí puedo decir que desde 2018 que empezó a gobernar Pedro Sánchez en Sevilla hay un 7,5% más de Policía Nacional. Y un 4,9 más de Guardia Civil en la provincia.

- ¿Son suficientes?

- Los catálogos están a más del 90 por ciento, aunque yo siempre quiero más, claro. Pero hay que ser conscientes de donde venimos y de quién ha hecho el esfuerzo: el Gobierno de España.

- El alcalde señala que la ciudad necesita 400 agentes más, ¿por qué esa cifra? ¿son los necesarios?

- No lo sé, lo desconozco. A lo mejor sabe porque fueron los que ellos quitaron cuando ellos gobernaban.

- Cambio de tercio: ¿Cómo ve Sevilla en cuanto a sus infraestructuras?

- El Gobierno de Pedro Sánchez ha desbloqueado las grandes infraestructuras que tenía Sevilla pendiente. Hemos invertido 80 millones en el aeropuerto; 700 millones en el tramo norte de la línea 3 del Metro; hasta 120 millones en el puente del Centenario...

- ¿Por qué existe la sensación de que no hay inversión?

- Sí se invierte y no es una opinión, son datos: hay 908 millones de euros licitados en la provincia de Sevilla desde que está el Gobierno de Pedro Sánchez. Es un 92 por ciento más que el mismo periodo del Gobierno anterior, el de Mariano Rajoy.

- ¿Y las quejas por el retraso de las grandes obras? La SE-40 acumula años sin acabarse...

- Yo puedo responder por estos seis meses que llevo aquí. La SE-40 va ya a un cierto ritmo. El mayor número de kilómetros se ha puesto en marcha con este Gobierno. Aquí hemos estado mucho tiempo discutiendo si puente sí o túnel sí. Y llego un ministro del PSOE y dijo: "Aquí, puente". Y en otros ámbitos no se ha sido igual de valiente.

- Pero en la tuneladora que se compró para esa obra se perdió mucho fondo público.

- En la gestión pública hay cosas complicadas de comprender, hay que explicarlas. Pero hay que contextualizar. Estábamos en un momento de bonanza económica y llega una crisis que paralizó toda la obra pública. Eso también nos enseñó que hay que ser capaz de gestionar de forma racional.

- ¿Hay fecha para acabar la SE-40?

- Se marca 2030, pero en un plazo largo de seis años y con el proyecto del puente, que tiene una dificultad técnica, habrá que ver. Pero el ministro tiene la voluntad de 2030.

- ¿Se hará el tramo norte y sur de la Línea 3 del Metro de Sevilla a la vez para ahorrar tiempo?

- Hay que preguntarle a la Junta de Andalucía. El Metro es competencia autonómica donde el Estado ha aportado presupuesto.

- ¿Estarían dispuestos a poner otros 700 millones para ese tramo si se aprueba la medida?

- Habría que ver cuál es el planteamiento de la Junta porque esa aportación para el tramo norte fue puntual. Hay algo importante: el Metro o es metropolitano o no es. Y en la línea 3 tiene que llegar al polígono La isla, que es el mayor polígono industrial de Andalucía.

- Sobre vivienda: los precios en la capital están en topes históricos. ¿Tiene solución esto?

- Hace poco pusimos la primera piedra de una promoción en Palmas Altas. En las próximas semanas habrá más. Una de las prioridades del Gobierno es hacer vivienda pública.

- ¿Se va a cerrar la Plaza de España como pide el alcalde?

- Por principio, el cierre de espacios públicos como Gobierno de España no nos gusta. Lo que le corresponde al Gobierno, no se cierra. Le hago una reflexión: el alcalde empezó diciendo que se iba a cerrar la plaza y, con el revuelo, aseguró que podrían entrar los sevillanos gratis. Siguió la polémica y amplió el pase a todos los habitantes de la provincia. Después añadió a todos los andaluces. Quizás después de verano sea todos los españoles y, en Navidad, todo el mundo podrá entrar gratis. Hay que ser un poco serio.

- ¿Qué opina de la tasa turística?

- Todas las ciudades con presión turística la tienen. Me molesta como subdelegado y como sevillano que no hay tasa turística en Sevilla porque hay intereses en Málaga que impide que se ponga en Sevilla. Porque Málaga impone un peso en la administración autonómica.

- El PP sevillano acusa al PSOE de hacer una "pinza" con Vox. Lo cierto es que su partido y el de Abascal coinciden en ocasiones en su voto contra Sanz. ¿Qué le parece la crítica?

- No es una pinza, es que el alcalde no negocia con nadie. Le recuerdo que hay cuatro modificaciones presupuestarias que se consideró que eran cuestión de ciudad y se apoyaron. Lo que no pueden pretender desde el PP local es un 'trágala'. No pactamos con Vox. De hecho, el planteamiento de ciudad de Vox y el PSOE no tienen nada que ver.

- Feria de Sevilla: ¿Prefiere el alumbrado el lunes o el sábado?

- Me gusta tanto la Feria que me adaptaré. Pero sí me preocupa que una cuestión que puede parecer baladí genere una fractura en la ciudad. Y me preocupa también que los dispositivos de seguridad se pongan en marcha cuando hagan falta. Cuando la Feria empezaba el sábado noche el dispositivo de seguridad se activaba días antes. Ahora siendo el lunes hay que ver cómo se comportan los sevillanos y si vuelve la Preferia para ver si hace falta servicios.

- ¿Antonio Muñoz será candidato en 2027?

- Él ha expresado su voluntad de presentarse, pero los estatutos permiten que cuando no estás gobernando cualquier compañero pueda pedir unas primarias. Entiendo que la hoja de ruta es que sea candidato. Antonio es una figura fresca, moderna...

- ¿Hay alternativa?

- El escenario es Antonio.

- ¿Y Juan Espadas será candidato a la Junta en 2026?

- Hay que contextualizar. Espadas era alcalde de Sevilla con una proyección de serlo de nuevo, hubo una situación complicada en el partido porque el proyecto que representaba Susana Díaz estaba agotado y había que presentar una alternativa. Juan dio el paso. Juan y sus secretarios generales provinciales plantean ahora escenario de continuidad y que, si hay alternativas, se planteen cuando lleguen los congresos.

- Los resultados electorales, por ahora, no le han acompañado...

- Hay que recordar que Juanma Moreno fue presidente de la Junta con el peor resultado de la historia del PP. Y Juan se enfrentó a la mayor mayoría absoluta de la historia del PP en Sevilla [la de Juan Ignacio Zoido, hoy eurodiputado] y gobernó. Pero las coyunturas en política cambian de un minuto para otro. Y los tiempos periodísticos no son los políticos. Aquí hay un reparto de responsabilidad, desde luego. Todos tenemos que mirarnos.

- ¿Todos?

- El partido se tiene que acostumbrar a la nueva situación de oposición. Somos un partido acostumbrado a gobernar y a ganar. Tenemos que intentar gobernar siempre que podamos. En los pueblos se ve muy fácil, porque un día gobiernas y otro no. Y te recolocas. En este momento Juan es el candidato y secretario general y si hay cambio, que se plantee cuando lleguen los congresos. No están marcados aún.

- Dentro de diez años, ¿se ve de subdelegado?

- Sería buena señal, que seguimos gobernando. Yo lo firmo. [risas] Comprendo los tiempos periodisticos pero llevo aquí seis meses. Y me ha ido muy bien como Simeone con lo del "partido a partido". Día a día. No diré lo de que estaré donde mi partido quiera, porque habrá sitios donde no quiera estar. No me refiero a cargos concretos, sino a sitios donde no me veo. Cuando la moción de censura llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa yo tenía claro que no me movía de Sevilla.