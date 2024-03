Fran Rivera, en desacuerdo con la Esperanza de Triana: "Ahora es cuando hay que apoyar a la Guardia Civil"

El torero Fran Rivera ha mostrado públicamente su apoyo a los guardias civiles que este año no podrán acompañar al Santísimo Cristo de las Tres Caídas y a Nuestra de la Esperanza, en la Madrugá del Viernes Santo, después de que la hermandad haya reducido el número de escoltas.

"Me ha llegado una noticia hoy que me ha dejado muy triste, me ha dado mucha pena. Por lo visto, mi hermandad, la Esperanza de Triana, ha tomado la decisión de rebajar el número de guardia civiles que nos acompañan escoltando los pasos, de seis a dos", expone.

Rivera, que es hermano de esta cofradía de la calle Pureza, ha publicado un vídeo en redes sociales en el que se muestra enfadado y en desacuerdo con esta decisión que habría sido tomada por la junta de gobierno que preside Sergio Sopeña.

"No sé el problema que puede tener que cuatro guardias civiles nos acompañen en nuestra estación de penitencia. Cuando, además, han ido durante todo el año, haciendo trabajos para ganar puntos y poder hacer, a su forma, la estación de penitencia. A su forma, que es ayudándonos, cuidándonos y protegiéndonos, con esa educación y ese tacto de saber que todo el que se acerca es por devoción, a rezar y a disfrutar de su Cristo", explica Fran.

Es habitual que una escolta de gala de la Guardia Civil acompañe a los pasos procesionales en la Semana Santa de Sevilla, además de la Policía. En el caso de la Esperanza de Triana habría que añadir su tradicional escolta de Marinería.

Muchas gracias a @Paquirri74 por su apoyo incondicional a la Guardia Civil.



Hoy, la Benemérita vive tiempos oscuros, hay un claro empeño en desmantelarla. pic.twitter.com/sgkKLgxRZN — Jucil Vizcaya (@Jucil_Vizcaya) March 13, 2024

"Me da muchísima pena, y en este momento, si me apuras, más todavía. Ahora es cuando hay que apoyar a nuestra Guardia Civil, que nos cuida, no solo en las cofradías, sino en el día a día. Así que desde aquí, mi apoyo absoluto", concluye Rivera Ordóñez.

Cabe recordar que Fran Rivera presentó su candidatura para ser hermano mayor de la Esperanza de Triana, en 2015, sin lograr el respaldo necesario por parte de sus hermanos, que eligieron a Alfonso de Julios en unas elecciones muy concurridas. Su abuelo, Antonio Ordóñez, fue hermano mayor entre 1973 y 1979.