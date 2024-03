Cada piso turístico de Sevilla genera casi 35.000 euros al año: hay propietarios que acumulan casi 200

Un apartamento turístico en Sevilla genera, al año, casi 35.000 euros de media. Pero hay zonas donde son casi 50.000. Así lo señala AirDNA, una consultora especializada en pisos de corta estancia que el propio Ayuntamiento ha usado de referencia para su norma sobre el mercado en la ciudad.

A eso se suma el que hay propietarios que gestionan más de 150 pisos en Sevilla. Es el caso de Nacho -así lo recoge el informe de AirDNA-, que opera en 168. A una media de 34.300 euros por apartamento, los apartamentos que alquila estarían ganando hasta 5,8 millones de euros por año.

Pero ¿quién este Nacho? "Hola, me llamo Nacho y soy de Sevilla. Me apasiona el deporte, sobre todo el fútbol y el pádel, al cual entreno", se presenta en su perfil en Airbnb. "También me encanta viajar y conocer nuevos sitios, pero sobre todo lo que mas me gusta es mi ciudad, Sevilla", añade.

Este anfitrión -sea particular, como parece, o representante de una empresa- es el caso del mayor tenedor de pisos de Sevilla. Pero hay empresas que cuentan también por decenas sus activos en la ciudad. Así, Sevilla Moving tiene 96 pisos para turistas y es el segundo mayor tenedor de la ciudad.

Grandes gestores de pisos

Le siguen Veoapartment, con 72; Genteel-Home, con 48; y Sevilla Luxury, 44. Esos son los cinco mayores gestores de pisos turísticos en Sevilla. El caso más llamativo es el de Genteel Home, cuyos pisos gestionados han crecido un 128 por ciento en el último año.

Sin embargo, ese crecimiento es general. Todos los grandes propietarios, señala el informe de AirDNA, han aumentado su cartera de apartamentos turisticos en mayor o menor medida.

Solo hay que hacer unas matemáticas sencillas para ver cómo, si nacho podía ganar casi seis millones de euros, Sevilla Moving, 3,3 millones de euros al año; Genteel-Home, 1,6 millones de euros; y Sevilla Luxury, más de millón y medio de euros.

Negocio lucrativo

Esto es, en todo caso, facturación, no beneficio. Porque de esas cantidades hay que detraer impuestos, gastos, limpieza, gestión... Sin embargo, da una idea de lo lucrativo que es un piso turístico en Sevilla.

Porque un alquiler normal, de larga estancia, deja mucho menos dinero. ¿Cuánto menos? Una media de 864 euros es lo que se paga en Sevilla por alquilar un piso de 90 metros, señala el último informe de Solvia. Eso quiere decir, que, al año, un casero factura 10.300 euros. Un tercio de lo que le daría el mismo piso si fuera turístico.

Un piso turístico en Sevilla es rentable, señala el mismo informe, que indica que, por noche, se gana casi 139 euros en estos alojamientos. La ocupación media en Sevilla es del 68 por ciento, añaden.

La rentabilidad, según un estudio del Ayuntamiento señala que, de media, un piso en Santa Cruz gana casi 50.000 euros al año frente a los 10.000 que ingresaría por alquiler convencional. Son más de 45.000 en el Arenal frente a 10.000 que pagaría una familia. O 38.000 euros al año por un piso en la Alfalfa cuando el alquiler tradicional no daría más de 8.500.

Santa Cruz, donde más presión hay

Así las cosas, los barrios de Sevilla donde más presión ejercen los pisos turísticos es en Santa Cruz, con un 32 por ciento de viviendas de alquiler temporal sobre el total de hogares. Le sigue el Arenal, con un 28 por ciento; la Alfalfa, con un 2 por ciento; San Bartolomé, con un 22 por ciento; y Feria, con un 19 por ciento.

Por encima aún del máximo fijado por el Ayuntamiento está Encarnación Regina, con un 19 por ciento de pisos turísticos; Santa Catalina, con un 15 por ciento; Triana Casco Antiguo, con un 15 por ciento; San Lorenzo, 14 por ciento; San Gil y San Vicente, 13 por ciento y San Julián, 10 por ciento.

Esta realidad supone que hay barrios como San Bartolomé que han perdido hasta un 4,56 por ciento de sus vecinos. En el Arenal, caen un 4 por ciento sus habitantes.

Medidas del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Sevilla conocen estos datos. Son parte del informe que han elaborado para redactar la normativa -pionera en Andalucía- que pone coto a los apartamentos turísticos.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, el popular Juan De la Rosa, señaló este lunes que "Sevilla será en la primera ciudad de Andalucía que limitará las viviendas de uso turístico" tras la aprobación y publicación del Decreto de la Junta de Andalucía.

"Sólo seis semanas después de su aprobación, el 29 de enero, hemos elaborado una propuesta de limitación proporcionada de estos establecimientos turísticos en cada barrio de la ciudad", destacó De la Rosa.

Vigilancia y expedientes

"Enviaremos los expedientes disciplinarios que se instruyen de viviendas de fines turísticos a la Junta para que proceda a cancelar sus inscripciones en registro; abriremos expedientes disciplinarios a aquellas viviendas de fines turísticos cuyo registro sea cancelado por la Junta", se ha comprometido De la Rosa.

Además, "pediremos al colegio de administradores de Fincas que nos faciliten las denuncias más recurrentes de las que tengan conocimiento por parte de las comunidades de propietarios; y, daremos cuenta al Servicio de Protección Ambiental para que intensifiquen las inspecciones por ruidos", entre otras, según ha detallado.

Esas medidas, subrayan desde el Consistorio se reforzarán con un amplio despliegue de vigilancia. Los inspectores pondrán estarán atentos a las molestias que puedan causar los pisos turísticos así como a que estos apartamentos cumplan con las medidas que exigen la normativa municipal y la regional.