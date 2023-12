José Luis Sanz: "Los apartamentos turísticos también han traído cosas buenas a Sevilla"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha insistido en que su intención es limitar los pisos de corta estancia en el Centro de la ciudad. Pero, a la vez, ha señalado que no todo son problemas en este sector.

"Los apartamentos turísticos han también han traído cosas buenas a Sevilla", ha señalado Sanz durante el Pleno de este jueves. Aunque ha reconocido que "crean poco empleo", ha señalado que "generan riqueza".

"Algunos de esos apartamentos turísticos son de sevillanos o de empresas sevillanas", ha reivindicado el alcalde de la capital andaluza quien, aunque ve aspectos positivos, ha subrayado que su intención es limitarlo.

Para Sanz hay zonas saturadas de este tipo de pisos. Es el caso del Centro de Sevilla. Pero no tienen competencias, ha indicado de nuevo. Es una idea que ya ha señalado antes. Es la Junta de Andalucía la que tiene que legislar esto y darle las herramientas a los ayuntamiento.

Después de Navidad

Desde el Consistorio esperan que el decreto que regula los apartamentos turísticos llegue cuanto antes. Creen que puede ser, incluso, justo después de Navidad. Y, con ese texto legal, poner coto a los pisos turísticos.

Es el caso del edificio de apartamentos que se ha aprobado junto a la Plaza de Toros. Una licencia polémica que el alcalde, ha subrayado, ha tenido que conceder porque no puede oponerse. Decir no sería ir contra la normativa actual en la que no tiene competencias.

La respuesta de Sanz llega tras la pregunta de IU-Podemos. Su portavoz, Susana Hornillo, ha señalado que los apartamentos turísticos son "una epidemia, una onda expansiva" que "expulsa a los vecinos de sus barrios".

Alquileres un 22 por ciento más caros

La concejal ha recordado que, desde la crisis del 2008, los alquileres han subido en Sevilla un 22 por ciento. Aún así, ha acusado al alcalde, "usted le ha puesto una alfombra roja a los lobbies del sector".

Para Sanz el problema de la falta de vivienda en Sevilla no es de los pisos turísticos. Es de la "falta de vivienda y de oportunidades". "No es por los apartamentos turísticos que Zaragoza está a punto de superar a Sevilla en población", ha razonado el alcalde.

Así, el primer edil apuesta por mayor desarrollo urbanístico. Que haya un mercado fuerte de viviendas para que los jóvenes no se marchen al Aljarafe a vivir.

