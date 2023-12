Antonio Burgos será Hijo Predilecto de Sevilla y habrá un día de luto por su muerte

Antonio Burgos será Hijo Predilecto de Sevilla. La ciudad, además, decretará un día de luto oficial por su muerte, este miércoles a los 80 años de edad. Así honra el Ayuntamiento, gobernado por el popular José Luis Sanz la memoria de uno de los mayores narradores de la capital andaluza.

La propuesta ha llegado al Pleno del Ayuntamiento para el apoyo de todos los grupos. Hay acuerdo en cuanto al día de luto, que será este viernes según confirman a EL ESPAÑOL fuentes del Consistorio.

No hay tanta claridad en cuanto a la concesión de Hijo Predilecto de la ciudad. En ese caso hay grupos de la oposición que no tienen claro su apoyo a la medida de homenaje al escritor y periodista.

[Muere el periodista y escritor Antonio Burgos a los 80 años en Sevilla]

Eso no quiere decir que la medida no salga adelante. Señalan desde los grupos políticos que, aunque no haya unanimidad, el alcalde, José Luis Sanz, tiene la potestad de tomar esta medida.

Así las cosas, la propuesta es, en realidad, un guiño a la oposición, pero no una necesidad del alcalde para sacarla adelante.

Medalla de Andalucía

Antonio Burgos, cabe recordar, murió este miércoles en Sevilla, la ciudad a la que dedicó casi toda su carrera como periodista y como escritor, a los 80 años. Articulista de reconocido prestigio, Medalla de Andalucía, era, además, un monárquico convencido.

El periodista ha sido distinguido además recientemente con el Premio Andalucía de Periodismo a la Trayectoria Profesional por unanimidad del jurado de la 38ª edición de estos galardones.

Tras ser velado en el tanatorio, el entierro de Burgos está previsto para este viernes. Antes habrá oficio religioso en la Catedral. No es casual. El periodista y escritor nació en el barrio del Arenal, del que escribió siempre con mucho cariño.

Sigue los temas que te interesan