El PP quiere aprobar el Presupuesto de Sevilla en enero pero la oposición en bloque niega avances

Mientras el PP mantiene una actitud optimista y cree que puede tener el Presupuesto municipal de 2024 aprobado en enero, el resto de los grupos de la oposición hacen frente para criticar la falta de datos con los que cuentan. No hay acuerdo por ahora sobre las cuentas de Sevilla ni se ve cercano.

El contraste entre una y otra postura ha sido especialmente evidente este miércoles. El delegado de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, Juan Bueno, ha indicado que su grupo cree que el Presupuesto se puede aprobar en algo más de mes y medio.

Los demás grupos, ha destacado, han llegado a la reunión que han mantenido "con la disposición de trabajar por Sevilla y alcanzar un gran pacto por Sevilla". El PP ve posible el pacto.

Bueno ha subrayado, además, que desde el PP se ha enviado un documento a los demás partidos con las líneas maestras del Presupuesto municipal. "Es más de lo que nunca tuvo el PP en los ocho años de oposición", ha reivindicado el popular.

Pero para la oposición, eso no es suficiente. PSOE, Vox y Podemos-Izquierda Unida han coincidido en reclamar al equipo de Gobierno municipal el documento íntegro de las cuentas. Sin eso, han indicado todos, no hay avance. La más clara ha sido la edil del PSOE Sonia Gaya: "No hemos avanzado nada. Le decimos lo mismo al PP: dadnos el presupuesto íntegro".

Gaya sabe de lo que habla. No en vano ha sido delegada de Hacienda en el anterior equipo de Gobierno. Para la socialista el documento que se ha presentado este miércoles y con el que han acudido a la reunión hace imposible cualquier aportación. "Queremos las cifras, que es lo que recoge el modelo de ciudad que quieren y dónde ponen el énfasis".

"Inasumible"

Desde Vox han ido un paso más allá. El documento no permite aportar. Pero además es "inasumible". Así lo ha señalado la portavoz del partido de Santiago Abascal en el Consistorio hispalense, Cristina Peláez.

La edil ha trasladado al alcalde José Luis Sanz, que "el único documento puesto a disposición de su grupo municipal sobre los presupuestos del Ayuntamiento para 2024 es inasumible".

Misma actitud en la izquierda a la izquierda del PSOE. Podemos-Izquierda Unida. Para la portavoz del grupo, Susana Hornillos, el PP les pide "trabajar a ciegas, sin detalles" Y en esas condiciones, "no podemos presentar propuestas".

La concejal de izquierdas se ha mostrado, además, preocupada por los tiempos, que corren sin avancen, indican, en la aprobación de las cuentas de Sevilla. "Si no tienen modelo de ciudad les prestamos el de nuestro programa", ha ironizado Hornillos.

Desde el PP, conscientes de la reclamación unánime de más información, se han comprometido de hacer llegar al resto d de los grupos los Presupuestos pormenorizados y completos la próxima semana. Eso sí que supondrá un avance en las negociaciones, coinciden, ahí sí, todas las partes.

Con los números por delante se espera que sea entonces cuando arranque las negociaciones con más fundamento. Y ahí será cuando se vea si de verdad hay opciones de tener cuentas o se irá a un Presupuesto prorrogado.

Vox en el Gobierno

Porque la tercera opción, dejar entrar en el Gobierno a Vox, que garantizaría la mayoría y, por lo tanto, estabilidad al Ayuntamiento de Sanz, es la que se prefiere explorar si las demás vías quedan descartadas.

Esta cuestión, a la que no acaba de cerrarse el PP local, no es tampoco la favorita del Ayuntamiento. Porque lo que prefieren es conseguir los apoyos necesarios pactando enmiendas con los grupos. De ahí que este miércoles Bueno haya insistido en numerosas ocasiones en que no hay líneas rojas.

Eso, que desde el PP se entiende como una mano tendida a los demás grupos, la oposición lo entiende sin embargo como una falta de ideas claras.

Sea como fuere, el mejor de los plazos apunta a mediados de enero. Puede ser más. El Ayuntamiento puede plantarse en febrero sin cuentas. Pero desde el equipo de Sanz están decididos a que no sea así. E insisten en pedir a los demás partidos "altura de miras" y "mirada puesta en Sevilla".

