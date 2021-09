'La casa de papel': qué ha ocurrido en la primera parte de la quinta temporada y lo qué está por venir en el final

El pasado 3 de septiembre se estrenenaba por fin la ansiada primera parte de la quinta temporada de La casa de papel en Netflix. Desde entonces, los fans de la serie han podido disfrutar de sus cinco primeros episodios, adentrándose en el principio del fin de uno de los últimos grandes fenómenos de la ficción televisiva.

Este arranque prometía ser ciertamente intenso y frenético. El equipo ha decidido tirar la casa por la ventana, lanzando a los protagonistas a la perdición y poniéndoles a prueba de la manera más dolorosa posible: obligándoles a improvisar, por primera vez, sin la ayuda del Profesor.

Tras haber podido ver todos los episodios, repasamos cómo han quedado las fichas colocadas en el tablero de cara al final de la serie y qué podría ocurrir en los últimos cinco episodios, que se estrenarán el 3 de diciembre.

Te adentras en un terreno lleno de SPOILERS, por lo que sigue leyendo solo si has visto la serie o continúa bajo tu propia responsabilidad.

En las profundidades del frío y húmedo alcantarillado

Alicia Sierra pone por primera vez en jaque mate al Profesor. Netflix

Nada más comenzar el primer capítulo de la temporada, el espectador se encuentra algo desorientado. Se oyen unos pasos húmedos, y al ritmo de la incesante caída de agua al suelo, las preguntas aparecen una a una en nuestra mente, taladrando nuestro celebro poco a poco. Finalmente, recordamos de golpe dónde nos encontramos y la cámara nos sitúa en la guarida del Profesor (Álvaro Morte), en las recónditas profundidades del alcantarillado. También nos damos cuenta de que no está solo, y de que a pesar de haber ideado cuidadosamente su escondite, Alicia Sierra (Najwa Nimri) terminó encontrándole tras ser destituida de su cargo como inspectora de policía y humillada públicamente ante todo el país.

Una vez allí, Alicia le obligará a confesar cuál es el plan para robar el oro del Banco de España. Sin embargo, el Profesor no suelta prenda y Alicia se ve obligada a actuar por su cuenta, sin imaginarse que alguien inesperado está a punto de llegar. Mientras Sergio, el hombre que se esconde tras el jefe de la banda, piensa cómo maniobrar contra reloj, Marsella (Luka Peroš) y el padre de Manila, Logroño (Juan Narro Ezquerra), tratarán de dar con él para salvarle. Aun así, su plan quedará en un intento y ambos serán capturados también.

Cuando pensaban que las cosas no podían ir peor, y contra todo pronóstico, el bebé de Alicia Sierra decide que es buen momento para nacer, poniendo a su madre en un verdadero aprieto. Alicia se verá obligada a decidir si libera o no al Profesor para que la ayude durante el parto, especialmente al darse cuenta de que su hija viene de nalgas.

Una guerra explosiva dentro del Banco de España

La banda está viviendo una guerra sin cuartel dentro del Banco de España. Netflix

Por otro lado, dentro del Banco la situación no parece ir mucho mejor, y aunque Lisboa (Itziar Ituño) consiguió entrar de nuevo como refuerzo para ayudar a la banda, el hilo de esperanza que queda para los protagonistas se vuelve cada vez más fino. Aun así, deberán aferrarse a él cuando Lisboa se dé cuenta de que en realidad, el Profesor no ha sido capturado por la policía, si no por una Alicia Sierra prófuga que va por libre.

Una vez ganado un poco de tiempo extra, surgirá otro imprevisto: los protagonistas deberán apaciguar a Arturo (Enrique Arce), que ha decidido protagonizar una rebelión junto al resto de rehenes. Movido por el rencor de ver a Estocolmo (Esther Acebo) ser feliz con Denver (Jaime Lorente), Arturo decide tomarse la venganza por su mano y protagonizar una intensa y especialmente acalorada conversación con este último, jugando con su moral y dando pie al peor desenlace posible.

Por si fuera poco, la policía no se dará por vencida. El coronel Tamayo (Fernando Cayo) decidirá sacar la artillería pesada, mandando actuar al ejército, y dejando que el Comandante Sagasta (José Manuel Seda) guíe a sus hombres hacia otra gran batalla en la que al parecer, no importan las reliquias históricas cuando se trata de volar una cúpula por los aires. Entre sus hombres, Sagasta contará con Gandía (José Manuel Poga), que se reincorpora tras haber sido liberado por la banda, y que volverá dispuesto a lo que sea con tal de acabar con Tokio (Úrsula Corberó) de una vez por todas.

Al volar la cúpula por los aires, comienzan a enumerarse los daños colaterales, comenzando por Helsinki (Darko Pericć), que queda irremediablemente atrapado bajo una columna tras la explosión. Así se inicia el conflicto principal de la primera parte de la temporada, un verdadero tira y afloja que terminará arrinconando a Tokio, Denver y Manila (Belén Cuesta) en la zona de la cocina. Una vez allí, serán varios los amagos de victoria para ambos bandos del enfrentamiento y, tras jugar con las esperanzas del espectador, será aquí donde tenga lugar una baja importante para la serie. Sin dejar a la audiencia tregua alguna, nos despedimos de Tokio entre un mar de lágrimas y satisfacción, viendo cómo se lleva a Gandía por delante con ella.

Las incógnitas del quinto capítulo

La banda está contra las cuerdas. Netflix

Los primeros cinco capítulos de la quinta temporada han servido al espectador para terminar de conocer a fondo la vida de algunos de los protagonistas. Sabemos que Manila tuvo un pasado bastante complicado como mujer trans antes del atraco y además, tendrá que afrontar sus sentimientos por Denver, del que ha estado enamorada desde siempre. Berlín (Pedro Alonso) nos presenta a su hijo Rafael (Patrick Criado) y nos cuenta cómo le inició en el mundo del crimen y los atracos; y Tokio confiesa quién era antes de ser reclutada por el Profesor, que la ayudó a dejar de huir y a rehacer su vida tras perder al que era su "primer amor" (al que interpreta Miguel Ángel Silvestre).

Sin embargo, al haber dividido la temporada en dos partes, aún quedan muchas preguntas sin respuesta, y son muchas las incógnitas que aún permanecen en el aire. El propio Álvaro Morte pudo nos adelantó a SERIES & MÁS que la última parte "nos permitiría adentrarnos en el pasado de los personajes, descubriendo cuáles fueron los motivos que les llevarían hasta donde están ahora y permitiendo al espectador entender sus ambiciones y vida anterior, cerrando definitivamente el círculo y dando pie a reflexionar qué nos deja la serie en definitiva".

Antes de que llegue el esperado desenlace, esperamos hallar respuesta a ciertas cuestiones. Entre ellas, seguimos pensando de qué manera evolucionará la relación entre Alicia Sierra y el Profesor, y si cabe la posibilidad de una posible alianza entre ambos. Esto sería especialmente relevante en la trama, teniendo en cuenta las intenciones de Alicia por limpiar su nombre y hacer que Tamayo pague por sus mentiras. Además, a pesar de formar parte de la vida de Berlín, Rafael y Tatiana (Diana Gómez) no llegaron a participar en el atraco, pero pueden llegar a maniobrar desde fuera y por su cuenta, posibilitando así un posible triunfo para los atracadores.

Por otro lado, y tras el duro enfrentamiento del segundo episodio, Arturo quedó herido gravemente, aunque puede ser que consiga salvarse; y también se plantea el inicio de una nueva relación entre Palermo (Rodrigo de la Serna) y Helsinki, mientras la de Denver y Estocolmo se resquebraja.

¿De qué manera afectarán las pérdidas a los miembros de la banda? ¿Conseguirá Río (Miguel Herrán) superar a Tokio? ¿Es posible el triunfo del atraco? Todas estas preguntas esperan hallar respuesta con los cinco capítulos restantes, que llegarán a Netflix el 3 de diciembre.

Aún no está claro cuál será el desenlace definitivo, y no hay muchas pistas sobre cómo acabará todo, pero lo que sí está claro es que La casa de papel es un producto a la española que ha logrado hacerse un hueco en la ficción de Netflix, convirtiéndose en todo un fenómeno con reconocimiento internacional.

También te puede interesar...

• Crítica: ‘La casa de papel’ repite la fórmula y se agota en el arranque de su temporada 5 en Netflix

• 'Tudum': Netflix celebrará el 25 de septiembre un evento para fans con novedades de 70 series y películas

• Netflix saca la artillería pesada y anuncia todas las películas que estrenará antes de que acabe el 2021

Sigue los temas que te interesan