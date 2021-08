La sorpresa del verano es 'Heels', la serie de Starzplay sobre wrestling que mezcla 'Friday Night Lights' y 'Glow'

Heels es una de las series revelación del verano. El pasado domingo se estrenó en Starzplay un drama sobre el lado menos lujoso y más humano del wrestling centrado en la relación de dos hermanos enfrentados y marcados por un pasado traumático y un futuro incierto. Michael Waldron, showrunner de Loki, es el creador de un drama aclamado por la crítica que ya ha sido comparado con dos imprescindibles como Friday Night Lights y Glow.

Dos veces al año, en invierno y en verano, las presentaciones de la TCA (una Asociación de Críticos de Televisión formada por 200 periodistas de Estados Unidos y Canadá) se convierten en un evento clave para la industria. Anuncios de renovaciones, presentaciones oficiales de series y la toma de contacto con los creadores y protagonistas de las producciones más esperadas de la temporada son algunos de los ingredientes clave de un evento que el pasado jueves cedió su protagonismo a Starz (nombre en Estados Unidos de la marca). La presentación tuvo dos platos fuertes (apuntemos en nuestras agendas seriéfilas Shining Vale, la comedia de terror con Courteney Cox, Greg Kinnear y Mira Sorvino), pero solo una de ellas está disponible ya para los espectadores.

Heels nos lleva hasta una comunidad unida y religiosa de Georgia para contar la historia de dos hermanos y rivales que se disputan el legado de su difunto padre. En el cuadrilátero, alguien debe hacer de héroe (face en la jerga del mundillo), y alguien debe ser el villano (los heels que dan nombre a la serie) de la función. Stephen Amell (Arrow) y Alexander Ludgwig son los protagonistas de este drama deportivo que retrata de forma naturalista y empática el mundo de la lucha libre profesional independiente que rara vez aparece en televisión.

Los olvidados de una industria millonaria

Los orígenes de la serie se remontan a la infancia de Michael Waldron, cuando era un apasionado de las grandes promociones de wrestling. Su acceso, sin embargo, se limitaba a competiciones mucho más pequeñas en el sur de Estados Unidos. "Lo que siempre me llamó la atención y quise retratar en la serie es el nivel de ambición y el amor que sienten por lo que hacen. No tienen nada que envidiar al Monday Night Raw", explica un artista que se forjó en la sala de guionistas de Rick y Morty. A sus 34 años, sus dos siguientes proyectos quitan el hipo: Doctor Strange 2: El multiverso de la locura y la película de Star Wars que supervisará el mismísimo Kevin Feige.

El guionista y productor va más allá en su fascinación por esas ovejas descarriadas de una industria multimillonaria. "Era gente que le prestaba la misma atención a lo que hacía que la gente que gana millones de dólares con ello. Hablé hace tiempo con uno de esos luchadores para entender por qué lo hacía. Me dijo que no importaba si en su día a día su jefe era un gilipollas: durante 15 minutos a la semana podía ser un superhéroe y hacer sus sueños realidad".

'Heels' es el estreno estrella de Starzplay este verano. Starzplay

"Dos de los temas que más me gustaban eran el arrepentimiento y el perdón. Esta serie que ha creado Michael y en la que hemos trabajado todos es muy profunda", promete Mike O’Malley, guionista y showrunner del proyecto (Waldron estaba ocupado con la serie de Marvel y Disney+) al que muchos recordarán por su faceta de actor: era el padre de Kurt en la comedia adolescente Glee.

Amell, un apasionado del wrestling que se pasó 10 años de su vida interpretando a un superhéroe en la televisión, tuvo una aparición especial en WWE Raw en el verano de 2015 para recaudar dinero con fines benéficos. "La esencia de Jack, mi personaje, estaba al completo ahí gracias al combo de nuestros dos Mike", reconoce el actor. "En los guiones estaba todo lo que necesitaba, pero me fue muy útil hablar con luchadores a los que conocía de antes como Cody Rodhes, Kenny Omega o Luke Hawx, que trabajó en la serie como experto y acaba teniendo un pequeño papel más adelante en la temporada".

Lo que el ojo no ve

Las entrañas del wrestling son una parte fundamental de 'Heels'. Starzplay

Ludwig, un confeso desconocido en la industria y el deporte que explora Heels, ya sabía lo que es lanzarse a la batalla gracias a su experiencia como Björn Ironside en Vikingos. "Lo que me encantó de Ace es que es una paradoja. En el ring es una estrella de rock con una personalidad más grande que la vida. Fuera de él, es un desastre, un niño que perdió a su papá y no es capaz de lidiar con ello. [Le ves] y sabes que está roto por dentro".

La producción de Starzplay también cuida con mimo a todos los personajes que, a pesar de no pelearse, hacen posible estas exigentes aventuras construidas sobre la ilusión y la pasión. Staci Spade (Alison Luff, New Amsterdam) es la esposa de Jack que se da cuenta de que tiene que enfrentarse a las consecuencias emocionales, familiares y económicas que supone para su familia la dedicación al wrestling de su familia política. "No solo me llamaban la atención los luchadores, sino sus familias", continúa el creador. "Me interesaba todo lo que pasa detrás de bambalinas y mostrar a sus compañeros de vida, gente que renuncia a su tiempo para que sus parejas jueguen a fingir algo".

La tensa relación de dos hermanos vértebra las tramas de la serie. Starzplay

Verdad o mentira

Qué es real y qué es mentira en estas peleas es un debate constante alrededor de la industria del wrestling. "Depende de cada espectáculo, pero históricamente son los principios y los finales lo que está coreografiado entre los luchadores y lo que sigue una historia preestablecida”, explica Waldon. “Lo maravilloso del wrestling son las improvisaciones que surgen en el cuadrilátero, como juegan con el público y confían el uno en el otro para contar juntos una gran historia. Pero si hay una persona a la que le gusta controlar todo es Jack". Según Amell, "alguien como él no caería muy bien. La gente que me he encontrado en la industria no es demasiado fan de pactar todo antes".

Las dos estrellas de Heels también debían decidir hasta dónde llegarían sus batallas en el ring. Según Amell, "lo más interesante de los circuitos independientes es la libertad de poder hacer cosas que nunca verías en la WWE, como cuando Ace dice una palabrota en un combate del primer episodio. Hasta donde llegas depende de la reacción de los fans, de lo que estén celebrando y lo que estén odiando como audiencia".

Para Ludwig, esa libertad fue una de las cosas más emocionantes de la serie. "Realmente siento que es un universo en el que no hay límites. Recuerdo leer los guiones y pensar que era increíble. No tienes que ser un aficionado del wrestling para amarlo. Los personajes eran muy coloridos y cuando te subes al ring, puedes ser lo que quieras".

Los dos primeros episodios de 'Heels' ya se pueden ver en Starzplay.

