De BBC a Netflix: las 15 series británicas más prometedoras que se estrenarán en 2021

Las series británicas seguirán ocupando un lugar hegemónico en la televisión mundial en 2021. Además de las nuevas temporadas de éxitos consagrados como Sex Education, After Life, Line of Duty, Derry Girls, Doctor Who, Gentleman Jack, Gangs of London o The Crown, desde las islas nos van a llegar historias para todos los gustos durante los próximos meses.

Una nueva adaptación de un texto de Sally Rooney después del éxito mundial de Normal people, una serie de sci-fi rodada en España, la primera serie de Joe Cornish, una miniserie basada en hechos reales con Olivia Colman como protagonista, una nueva adaptación de un clásico de Julio Verne o la nueva creación de Russell T. Davies son algunos de los 15 títulos destacados que hemos escogido de la nueva cosecha. Esto es lo que sabemos de ellas por el momento.

'Baby Reindeer' (Netflix)

A partir de una historia real y un popular monólogo salido del Festival Fringe de Edimburgo (el mismo en el que se originó el fenómeno de Fleabag) celebrado en 2019, Baby Reindeer sigue la relación del escritor y actor Richard Gadd con su acosadora. La dinámica con ella hará que después de mucho tiempo se vea obligado a hacer frente a un trauma profundo que había permanecido enterrado hasta entonces. La primera temporada estará compuesta por ocho episodios de 30 minutos. Gadd ya tiene experiencia en Netflix como guionista de varios episodios de Sex Education.

'Bloodland' (BBC)

James Nesbitt (El hobbit: un viaje inesperado) será el protagonista de un thriller de BBC ambientado en Irlanda del Norte. El debutante Chris Brandon es el responsable de este thriller sobre un detective obsesionado con un caso sin resolver que tiene un significado personal para él. Susan Lynch (Happy Valley), Michael Smiley (Luther), Ian McElhinney (el Barristan Selmy de Juego de tronos) y Lisa Dwan (Top Boy) aparecen también en esta historia de detectives y asesinos producida por Jed Mercurio, uno de los grandes nombres de la televisión británica gracias a Line of Duty y Bodyguard, entre otras.

'Conversaciones entre amigos' (BBC y Hulu)

Sally Rooney vuelve a la TV después de 'Normal People'. Starzplay

El bombazo internacional de Normal people (disponible en España en Starzplay) ha acelerado la adaptación de la primera novela de Sally Rooney. Tras recitar sus poemas en una velada literaria en Dublín, Frances y Bobbi conocen a Melissa, una atractiva escritora que quiere publicar un reportaje sobre ellas. Estas dos universitarias que en el pasado fueron pareja se verán atraídas hacia ella y su marido Nick: un matrimonio acomodado que se acerca a la cuarentena y con el que terminarán formando un complejo ménage à quatre.

Ambientada en la bohemia artística irlandesa, esta historia de amores libres y relaciones ambiguas ofrece un retrato honesto de una generación que rechaza las etiquetas impuestas. La guionista Alice Birch y el director Lenny Abrahamson (nominado al Oscar por La habitación) volverán a colaborar juntos después del éxito de Normal people, manteniendo la apuesta de formato de doce episodios de media hora de duración. Se desconoce el reparto protagonista, pero esperan poder rodar en los primeros meses de 2021.

'Cuckoo Song' (Netflix)

Sarah Dollard (Los Bridgerton, Doctor Who), Andrea Gibb (Elizabeth Is Missing) y Corinna Faith (The Innocents) están detrás de los guiones de la adaptación de la novela de Frances Harding, un relato de terror sobre dos hermanas en guerra, una humana y un monstruo, que deben unirse para revertir un pacto sobrenatural que salió terriblemente mal y, de paso, arreglar a su afligida familia. La primera entrega estará compuesta por seis episodios de una hora de duración.

'Finding Alice' (ITV)

Keeley Hawes (Bodyguard) interpreta a una mujer que descubre una serie de secretos inquietantes cuando su pareja Harry muere inesperadamente después de mudarse por fin a la casa de sus sueños. Finding Alice, una comedia negra que estrenará ITV en Reino Unido, también está protagonizada por Joanna Lumley (Absolutamente fabulosas) y Nigel Havers (Cinco hermanos). Simon Nye (Los Durrell) es su guionista.

'Half Bad' (Netflix)

Andy Serkins (El señor de los anillos) es el productor ejecutivo de esta adaptación de la trilogía de Sally Green, que en su salto al medio televisivo estará adaptado por el guionista Joe Barton (Giri/Haji). El protagonista de esta aspirante a saga adolescente es el hijo ilegítimo de 16 años del brujo más temida del mundo. Nathan ha pasado toda su vida siendo controlado en busca de señales de que pueda seguir el mismo camino destructivo que su padre. La primera temporada estará compuesta por ocho episodios de una hora.

'Intergalactic' (Sky One)

'Intergalactic' se ha rodado en España. Sky One

El desierto de Tabernas de Almería, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la autopista M-30 de Madrid y el Desierto de Gorafe en Granada son algunas de las localizaciones españolas de la apuesta original de ciencia ficción de Sky One. Intergalactic nos traslada a un futuro en el que la Tierra ha cambiado drásticamente y la población está ahora gobernada por una autoridad global única. Con la esperanza de escapar de ese autoritarismo, un grupo de prisioneras secuestrarán una nave espacial para huir al espacio en búsqueda de libertad.

A lo largo de su viaje por el espacio, esta peculiar banda de mujeres luchará, se enamorará y sufrirá la traición. Pero una cosa quedará clara: Cuanto más lejos de la Tierra viajen, más cerca estarán de comprender quiénes son realmente. Savannah Steyn (The Tunnel) lidera un reparto en el que también aparecen Parminder Nagra (Urgencias), Eleanor Tomlinson (Poldark), Sharon Duncan-Brewster (Sex Education), Natasha O’Keeffe (Peaky Blinders), Thomas Turgoose (This is England) y Craig Parkinson (Line of Duty). Dirige Kieron Hawkes (Fortitude, Power) a partir de los guiones de Julie Gearey (El diario secreto de Hannah).

'It’s A Sin' (Channel 4, HBO en España)

'It's a Sin' llega a España el 23 de enero. HBO

La nueva serie de Russell T. Davies (Queer as Folk, Years and years) ya tiene hogar en España se estrenará en HBO el 23 de enero. It's A Sin explorará en sus cinco capítulos las vidas de Ritchie, Roscoe y Colin mientras comienzan una nueva vida en Londres a principios de la década de 1980. Sin conocerse entre sí, estos jóvenes homosexuales y su mejor amiga Jill, se encuentran y comparten aventuras. Pero la incidencia de un nuevo virus está aumentando y pronto sus vidas se pondrán a prueba de forma inesperada. A medida que pasa la década, y crecen a la sombra del SIDA, están decididos a vivir y amar con más fuerza que nunca. Olly Alexander, el líder y cantante de la banda Years & Years, es su protagonista.

'Landscapers' (Sky Atlantic y HBO)

Alexander Payne (Nebraska, Entre copas) iba a dirigir esta miniserie de cuatro episodios sobre los crímenes reales de Susan y Christopher Edwards, los asesinos de Mansfield. Un retraso en la producción por culpa del coronavirus tiene la culpa. Los Edwards mataron a los padres de Susan y los enterraron en su jardín, para después pasarse más de una década vaciando sus cuentas bancarias antes de ser descubiertos en 2014. Olivia Colman, la reina de The Crown y La favorita, será Susan Edwards. Ed Sinclair, marido de Colman en la vida real, firma los guiones. Will Sharpe (Giri / Haj) sustituye a Payne como director.

'Lockwood & Co' (Netflix)

El director y guionista Joe Cornish (la gran revelación de Attack the Block y autor de la reciente y poco vista El niño que pudo ser rey) es el gran reclamo de esta adaptación de las novelas de Jonathan Stroud. En Londres, una ciudad en la que los cazadores de fantasmas adolescentes más talentosos se aventuran cada noche en un peligroso combate con espíritus mortales, una particular empresa campa a sus anchas en un mundo sobrenatural sin querer tener nada que ver con las agencias corporativas dirigidas por adultos. Es una pequeña start-up, dirigida por dos adolescentes y que sin esperarlo encuentran la ayuda de una recién llegada, una niña superdotada psíquicamente. Este trío de renegados está destinado a desentrañar un misterio que cambiará el curso de la historia. Lockwood & Co. tendrá ocho episodios de una hora de duración.

'Man vs. Bee' (Netflix)

Rowan Atkinson vuelve a la televisión. Netflix

La apuesta de Netflix por hacer series de diez minutos también ha llegado al Reino Unido. Rowan Atkinson, el legendario Mr. Bean, se ha vuelto a asociar con el guionista Will Davies (Johnny English) en su regreso a la comedia. La leyenda del humor inglés se convertirá en un hombre que declara la guerra a una abeja mientras cuida una lujosa mansión. ¿Quién ganará la batalla y qué daño irreparable habrá que pegar para salir victorioso? La primera entrega de Man vs. Bee estará compuesta por diez episodios.

'The Red Zone' (Netflix)

Esta es una comedia sobre fútbol, pero tampoco sobre fútbol. Principalmente es una historia sobre las personas y las superficies que chocan en la órbita de este extraño y obsesivo mundo de fanfarrones, tiburones y talento genuino. Se trata de la amistad, la confianza y la familia, en un mundo donde nadie es realmente tu amigo, donde no hay confianza y donde las familias tienden a devorarse entre sí cada seis meses. Sam Mendes es el productor ejecutivo de la respuesta de Netflix a la encantadora Ted Lasso, de Apple TV+. Su primera temporada tendrá seis episodios de media hora y contará con guiones de dos novatos en la ficción: Barney Ronay y Jonathan Liew.

'Ridley Road' (BBC)

El pasado mes de noviembre arrancó el rodaje de la adaptación de la novela homónima de Jo Bloom. La actriz y guionista Sarah Solemani (Him & Her, No Offence) es la responsable de esta historia sobre la lucha contra el fascismo en el Londres de los años 60.El debutante Aggi O’Casey acompañará a secundarios de renombre como Eddie Marsan (Ray Donovan), Rory Kinnear (el Primer Ministro que practicaba sexo con un cerdo en el primer episodio de Black Mirror) y Samantha Spiro (Sex Education).

'The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle' (Netflix)

Siete episodios de una hora formarán la primera temporada de la serie. Sophie Petzal adaptará la primera novela de Stuart Turton, un éxito de ventas y ganadora del premio Costa. Las siete muertes de Evelyn Hardcastle (Ático de los libros) intente descifrar un misterioso asesinato que ha tenido lugar en los terrenos de una extensa finca rural y cuyo elemento diferencial es cuanto menos original: ¿cómo se resuelve un asesinato cuando cada vez que se acerca a la respuesta, se despierta en el cuerpo de otra persona? Petzal tendrá siete episodios de una hora para resolver el misterio.

'La vuelta al mundo en 80 días' (BBC)

El clásico de Julio Verne vuelve a la pequeña pantalla después de versiones cinematográficas (una de ellas llegó a ganar el Oscar a la mejor película en los años 50), clásicos de la animación y miniseries como la que protagonizó Pierce Brosnan en 1989. En esta ocasión será David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) el que se meta en la piel de Willy Fogg. A su lado estará Leonie Benesch (la princesa Cecilia de las primeras temporadas de The Crown) como la periodista Abigail Fix. Ashley Pharoah, guionista de Life on Mars, está detrás de esta adaptación que contará con ocho episodios y cuyo rodaje se vio paralizado en primavera por culpa del COVID-19.

