Las 10 mejores series de ciencia ficción que se pueden ver en HBO, Netflix, Amazon, Movistar+ y más

Naves espaciales, bichejos adorables, parques temáticos controlados por androides, viajes en el tiempo o universos paralelos en los que un hecho puede cambiar el curso de la historia. Escenarios que en la mayoría de los casos no podrían existir de otra forma que en nuestra mente, gracias a las series de ciencia ficción nos abren las puertas a otros mundos. Estas son las 10 mejores que podemos ver actualmente en HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+, Disney+ y Apple TV+.

10. 'Westworld' (HBO)

Bienvenidos a 'Westworld' | HBO España

Temporadas: 4

Número de episodios: 28

De qué va: Inspirándose en la película de 1975 del mismo nombre, HBO colabora con J.J. Abrams para rescatar la historia y contarla de nuevo. Westworld está ambientada en un parque de atracciones futurista dirigido por el Doctor Robert Ford (Anthony Hopkins). En sus instalaciones, unos androides con aspecto humano serán capaces de hacer que los visitantes puedan hacer realidad cualquiera de sus fantasías. Serán muchos los misterios que giren en torno al lugar, así como la posibilidad de que estos androides acaben cobrando conciencia y ejerzan su propia libertad, algo que los miembros fundadores de Delos Inc. ya se habían planteado llevar a cabo.

Por qué hay que verla: Uno de los motivos principales por los que esta serie merece la pena es por lo bien elaborados y cuidados que están todos sus personajes, contando cada uno con una evolución constante capítulo tras capítulo. Reinventando constantemente el tipo de serie en la que quiere convertirse, Westworld propone al espectador reflexiones sobre temas bastante diversos, especialmente haciéndole pensar sobre la condición humana y los límites de los valores y la moral de cada uno.

Además, la trama, incluso con sus pausas ciertamente lentas en ocasiones, sabe ser constante y mantener el interés, planteando misterios que llegarán a resolverse y otros que quedarán en el aire. Todo esto, añadido a una banda sonora impecable y a la interpretación y la mera presencia de Anthony Hopkins, hacen de la serie una de las más interesantes del género.

9. 'Doctor Who' (Amazon Prime Video)

'Doctor Who' Amazon Prime Video

Temporadas: 12 (6 de ellas disponibles en Amazon)

Número de episodios: 147

De qué va: Retomando la historia original de la serie que finalizó en 1989, Doctor Who sigue los pasos del famoso alienígena y Señor del Tiempo (Cristopher Eccleston en la primera temporada), capaz de viajar en el espacio-tiempo en la máquina TARDIS junto a su compañera. Ambos exploran el universo de un modo aleatorio, utilizando el amplio conocimiento que existe en los campos de la ciencia y la tecnología para superar cualquier obstáculo.

Por qué hay que verla: La repetición de ciertos detalles como su mítica sintonía, el interior de la TARDIS o sus efectos de sonido se han convertido en la marca personal de la serie, siendo capaces de evolucionar año tras año mientras permanecen. El concepto de aventura que se plantea no tiene desperdicio, planteándose si realmente merece la pena salvar la vida a los humanos si tiene que sacrificar muchas otras en el camino. Además, Doctor Who ha conseguido formar parte de la cultura pop británica, haciendo que para los propios actores sea un honor interpretar al personaje y convirtiéndola en un clásico que no se debe pasar por alto.

8. 'Black Mirror' (Netflix)

Tráiler de Black Mirror: Rachel, Jack y Ashley Too

Temporadas: 5

Número de episodios: 24

De qué va: La producción británica desarrollada por Charlie Brooker (Dead set: Muerte en directo) cuenta con una serie de episodios con independencia argumental cuyo único punto en común es la actual invasión de las nuevas tecnologías en el mundo, capaces de amenazar la integridad del ser humano. Planteando temas como la obsesión, la moral o la soledad, todas las historias parten de una premisa común y suelen desembocar en un catastrófico final.

Por qué hay que verla: Breve pero intensa, Black Mirror resultó bastante innovadora desde el momento en el que se estrenó, siendo calificada como una verdadera joya en la que cada capítulo se propone sorprender al espectador y donde se acaba logrando este propósito. El trasfondo y la reflexión crítica presentan realidades que no resultan tan alejadas de la nuestra, consiguiendo irritar y enganchar al público a partes iguales. Los episodios se suman en un reflejo de la sociedad actual, inmersa en la obsesión y los abusos de la tecnología y aunque se lleve al extremo, logra su propósito: que nos demos cuenta de todos estamos enganchados y de que es un verdadero peligro.

7. 'The Mandalorian' (Disney+)

Tráiler de The Mandalorian

Temporadas: 2

Número de episodios: 16

De qué va: Con una historia ambientada a caballo entre El retorno del Jedi y El despertar de la Fuerza, la serie sigue los pasos de Mando (Pedro Pascal), un cazarrecompensas que pertenece a la legendaria tribu de los mandalorianos. Allá donde la Nueva República no puede ejercer su autoridad, el protagonista tendrá que cumplir determinadas misiones hasta que, en un momento dado, alguien se cruza en su camino.

Por qué hay que verla: Al no tener conexión con la trilogía que tanto peso ejerce sobre la franquicia Star Wars, la serie se presenta como una historia individual que potencia las aventuras del personaje interpretado por Pedro Pascal, que a pesar de no poder mostrar su rostro, consigue transmitir lo necesario para enternecer a la audiencia. A esto hay que añadirle un elemento extra que obnubila a cualquiera cada vez que aparece en pantalla: The Child (rebautizado en redes como Baby Yoda). Esto hace de la serie un verdadero éxito del entretenimiento que cualquier tipo de público puede llegar a disfrutar, incluso si no es fan de las otras películas.

6. 'Stranger Things' (Netflix)

'Stranger Things 4' | Once, ¿estás escuchando? | Netflix

Temporadas: 3 (la 4 se estrena próximamente)

Número de episodios: 25

De qué va: Stranger Things se propone homenajear a los clásicos misterios propuestos en las historias de los años 80, tomando como punto de partida el momento en el que el pequeño Will (Noah Schnapp) desaparece sin dejar rastro. Tanto sus amigos como su familia se verán envueltos en todo un enigma cuando emprendan su búsqueda, donde tendrán cabida las fuerzas paranormales más terroríficas, los experimentos ultrasecretos de una peligrosa organización y una niña muy rara.

Por qué hay que verla: La serie es capaz de jugar con la nostalgia de cualquiera, especialmente con la de aquellos que crecieron en los años 80 y 90, a los que consigue pellizcar en la memoria con las interminables referencias que se incluyen en los episodios. Combinando menciones varias a clásicos del calibre de E.T el extraterrestre o Cuenta conmigo, los hermanos Duffer son capaces de recrear un momento determinado para contar una historia llena de suspense y ritmo que engancha desde el primer minuto.

5. 'Expediente X' (Disney+)

'Expediente X' | Temporada 6 | Disney+

Temporadas: 11

Número de episodios: 218

De qué va: Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) son dos investigadores del FBI encargados de llevar los casos más extraños, intentando encontrarle explicación a muchos misterios que incluso rozan lo paranormal. Desde que la hermana de Mulder fue secuestrada en extrañas circunstancias, nunca volvió a ser el mismo, llegando a pensar en la existencia de vida extraterrestre y comenzando su investigación en los archivos del Expediente X. Un día, la agente Scully aparece en su vida, una médico cuyo trabajo consiste en desacreditar a su compañero, pero que sin embargo, conseguirá ayudarle más de lo previsto.

Por qué hay que verla: Desde que Chris Carter tuvo esta brillante idea, Expediente X ha conseguido aprovechar el imparable combo que forman sus protagonistas para convertirse en un verdadero clásico de la ficción. La audiencia se identificaba desde el principio con los personajes y los que no lo hicieron, lograron simpatizar con ellos, que además son capaces de compartir el peso y la importancia en la narrativa. Combinando otros géneros como el terror o la fantasía, la serie ha sido capaz de envejecer adecuadamente, queriendo decirnos que aunque los años hayan pasado desde su estreno, las historias que se cuentan son atemporales.

4. 'Raised by Wolves' (HBO, Movistar+)

'Raised by Wolves' | Tráiler | HBO

Temporadas: 1

Número de episodios: 10

De qué va: Los androides llamados Padre (Abubakar Salim) y Madre (Amanda Collin) reciben la tarea de educar a un grupo de niños humanos en un misterioso y desértico planeta. Estos personajes descubrirán lo complicado que resulta controlar y hacer cambiar de opinión a los seres humanos, especialmente cuando tienen diferentes formas de pensar.

Por qué hay que verla: Teniendo en cuenta que Ridley Scott es uno de los grandes impulsores del proyecto, Raised by wolves resulta como mínimo interesante. La serie incorpora acción, unos llamativos paisajes y una historia impactante, pero lo que más te atrapa sobre ella es el dilema moral que plantea, cuestionando si la ciencia debería prevalecer sobre las creencias religiosas y viceversa. Mediante el pausado desarrollo de la trama y el ritmo que adquieren ciertas escenas, Raised by Wolves sabe cuál es el momento indicado para invitar al espectador a la reflexión y sabe compensarle por el quebradero de cabeza que a veces implica.

3. 'Dark' (Netflix)

'Dark' | Tráiler | Netflix

Temporadas: 3

Número de episodios: 26

De qué va: Tras la desaparición de un joven, cuatro familias tratarán de comprender lo que ha ocurrido a medida que desvelan un truculento misterio que ha enredado el espacio-tiempo y que abarca tres generaciones. Mediante los viajes en el tiempo y los sucesos paranormales, el árbol genealógico perderá todo el sentido que pudiera tener en un principio.

Por qué hay que verla: Tomando como punto de partida una tanda de 10 capítulos que introducen la historia, la serie consigue enganchar al espectador a pesar de su complejidad narrativa y, aunque pueda parecer que todo acabará cuando se conozca el paradero de Mikkel, los creadores siempre acaban sorprendiendo. Dark te atrapa en su historia a pesar de cualquier resistencia (e incluso a pesar de que pueda parecerse inicialmente a Stranger Things) y demuestra que nada es lo que parece con esas pequeñas dosis tan personales que forman parte de una dinámica trepidante. Además, la interpretación y la banda sonora encapsulan a este producto como parte del tesoro de la plataforma.

2. 'Para toda la humanidad' (Apple TV+)

Tráiler - Para toda la humanidad' T2 - Apple TV+

Temporadas: 2

Número de episodios: 20

De qué va: En una realidad paralela, la carrera espacial por llegar a la Luna ocurrió de otra manera, dando lugar a que la Unión Soviética sea la primera en conseguir que un hombre ponga un pie en el satélite de la Tierra y venciendo a Estados Unidos. La serie explora la ucronía para construir un nuevo relato fundamentado en el ¿qué pasaría si...?

Por qué hay que verla: Mediante las historias personales de unos personajes concretos, se cuenta cómo un país intenta demostrarle a otro cuál es la verdadera potencia mundial. Los problemas que podría tener cualquier persona en la actualidad se trasladan a los años 80 y se dan la mano con hechos que forman parte de la historia de la humanidad. Se trata de otra de las producciones de Ronald D. Moore, al que conocemos por éxitos del mismo género como Battlestar Galactica u Outlander y solo por eso resulta más que atractiva, porque el mismo toque que logró el éxito de estos títulos, conseguirá engancharnos con este otro.

1. 'The Expanse' (Amazon Prime Video)

'The Expanse' | Temporada 4 | Amazon Prime Video

Temporadas: 5

Número de episodios: 56

De qué va: En un futuro muy lejano en el que los seres humanos han colonizado el sistema solar al completo, el detective Josephus Miller (Thomas Jane) será el encargado de encontrar a una joven desaparecida. Sin embargo, pronto descubrirá que existe una amenaza mayor y que el futuro y la supervivencia de la humanidad corren un grave peligro.

Por qué hay que verla: El dúo formado por Daniel Abraham y Ty Franck bajo el pseudónimo James S.A. Corey consiguió cautivar a los fans de la ciencia ficción a través de sus novelas. Aunque la serie no ha tenido el mismo tipo de recorrido, sí que consigue asegurar cierto éxito mediante su credibilidad, presentando un mundo ambientado en el futuro, pero sin dejar a un lado la realidad. La tecnología aparece como parte de la historia, pero también se habla de la miseria y la avaricia que trae consigo, dejando claro que los verdaderos protagonistas son los seres humanos.

